Mógł objąć reprezentację Polski. Wylądował na peryferiach wielkiego futbolu

Gdy Paulo Sousa opuścił reprezentację Polski, to Cezary Kulesza postawił na Czesława Michniewicza, ale wcześniej rozmawiał także m.in. z Fabio Cannavaro. Były znakomity stoper, a dziś wciąż początkujący trener, nie był jednak zainteresowany tę ofertą. Kilka miesięcy temu "La Gazzetta dello Sport" przeprowadziła z nim rozmowę, a jedno z pytań był proste i konkretne - czego najbardziej żałuje?

- Tego, że nie przyjąłem posady selekcjonera reprezentacji Polski. Podjąłem naprawdę złą decyzję - odpowiedział laureat Złotej Piłki z 2006 roku, który ostatnio był trenerem Benevento, gdzie prowadził m.in. Kamila Glika. W siedemnastu spotkaniach udało mu się odnieść raptem trzy zwycięstwa. Ale Cannavaro znowu znalazł pracę. Włoch przejmie Bari, czyli 13. zespół Serie B, który ma tylko sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Prezesem klubu jest Luigi De Laurentiis, czyli syn Aurelio, szefa Napoli. Cannavaro zastąpi na stanowisko Pasquale'a Marino.

Do tej pory Cannavaro prowadził średniej renomy zespoły. Karierę rozpoczął w Azji, gdzie odpowiadał za wyniki GZ Evergrande, Al-Nassr, TJ Quanjian, a także kadry Chin. W 2022 roku objął Benevento, ale nie była to zbyt udana przygoda. Cannavaro ma wciąż kłopot, by nawiązać do sukcesów, które osiągał jako piłkarz.

Cannavaro - stoper, który wygrał Złotą Piłkę

To jeden z najlepszych obrońców w historii. W 2006 r. dostał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza świata. Nagrodę, która zazwyczaj trafia do zawodników ofensywnych. Zdobył wtedy 173 pkt, wyprzedzając Gianluigiego Buffona z 124 pkt i Thierry'ego Henry'ego z 121 pkt, a na dalszych miejscach znaleźli się Ronaldinho oraz Zinedine Zidane. W tym samym roku zdobył z kadrą mistrzostwo świata, a sześć lat wcześniej osiągnąl wicemistrzostwo Europy. Łącznie w kadrze rozegrał 136 meczów.

Jego kariera klubowa również obfitowała w sukcesy. Z Parmą zdobył Puchar UEFA, dwa Puchary Włoch i Superpuchar Włoch. Z Realem Madryt, do którego trafił w 2006 r. po karnej degradacji Juventusu do Serie B, zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii i Puchar Króla.