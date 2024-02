Włosi zachwyceni Szczęsnym. "Monstrualne interwencje", "wyczyniał cuda"

To miało być kluczowe spotkanie w kontekście walki o mistrzostwo Włoch, bo Inter miał po 21 meczach 54 punktów i był liderem Serie A, a Juventus, który rozegrał mecz więcej, miał zaledwie "oczko" mniej. I właśnie dlatego niedzielne starcie było tak istotne. Wojciech Szczęsny zanotował w nim tylko trzy interwencje, ale przynajmniej dwie z nich były kapitalne. Tym bardziej że Polak zatrzymał Nicolo Barellę oraz Marco Arnautovicia, gdy Juve już przegrywało 0:1 po samobójczym trafieniu Federico Gattiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Babiarz dostał pytanie o swoją przyszłość w TVP. "Daj Boże"

Przy utraconym golu trudno winić Szczęsnego:

Ale choć były bramkarz Arsenalu robił, co mógł, by Juve wciąż było w grze, to jego koledzy z pola nie potrafili realnie zagrozić Interowi i ostatecznie przegrali 0:1. Polak jednak został doceniony. - Powinniśmy wygrać 3:0, gdyby nie bramkarz Juventusu. To były niesamowite interwencje - pochwalił Szczęsnego Simone Inzaghi, trener Interu.

Polaka docenili też dziennikarze. "La Gazzetta dello Sport" przyznała mu notę "7,5" w skali 1-10. "Bez Szczęsnego ten wieczór byłby dla Juve trudny do zapomnienia. Barella i Arnautović może nie strzelali idealnie, ale Polak zanotował dwie cudowne interwencje" - czytamy. I była to najwyższa nota w ekipie turyńczyków.

- Świetna obrona strzału Barelli i cudowna parada po uderzeniu Arnautovicia - pisze włoski "Eurosport", który przyznał mu "7".

- Kierował obroną, ale nie popełnił błędy przy straconym golu. Był precyzyjny w pozostałych fragmentach meczu. Rewelacyjnie obronił strzał Barelli i dobitkę Arnautovicia po kontrataku - dodaje "Il Giornale", które także przyznało mu "7". Nieco niże, bo na "6,5" ocenił Polaka serwis 90min.com.

"Dwie monstrualne obrony na niewiele się zdały. Szczęsny najlepszy na boisku" - ocenił dziennikarz Franco Leonetti.

Sytuacja w tabeli Serie A

Triumf 1:0 Interu w Derby D'Italia oznacza, że Juve traci cztery punkty do lidera. Warto jednak dodać, że Inter ma do rozegrania zaległy mecz. W następnej kolejce Serie A rywalami Interu i Juventusu będą, odpowiednio, Roma oraz Udinese.

Szczęsny zanotował w tym sezonie 21 meczów ligowych, wpuścił 13 goli i 11 razy zachował czyste konto. Zawiódł tylko raz, gdy Sassuolo ograło Juve 3:2 we wrześniu. W pozostałych meczach "Tek", jak nazywają go w Turynie, był, albo dobry, albo bardzo dobry.