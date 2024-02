Co za emocje w wielkim włoskim szlagierze! Zadecydował samobój [WIDEO]

Inter Mediolan lub Juventus - od dłuższego czasu wszystko wskazuje na to, że to między tymi zespołami wyjaśni się kwestia mistrzowskiego tytułu we Włoszech. Pierwsze starcie Juventusu z Interem w rundzie jesiennej skończyło się remisem 1:1 po golach Dusana Vlahovicia i Lautaro Martineza. Do drugiego pojedynku w lidze drużyny podchodziły z zaledwie jedną porażką w Serie A. Co ciekawe, do tych porażek w obu przypadkach doprowadzało Sassuolo. Inter i Juventus mogą też się pochwalić najmniejszą liczbą straconych bramek (Inter 10, Juventus 13).

Inter naciskał i dopiął swego. Szczęsny pokonany przez swojego obrońcę

W pierwszej połowie Inter miał wyraźną przewagę nad Juventusem pod względem liczby strzałów czy posiadania piłki. Swoich sił próbował Henrikh Mkhitaryan i Federico Dimarco, ale ich próby były niecelne. Inter miał zdecydowanie najlepszą okazję w 25. minucie, gdy Dimarco dośrodkował w pole karne w stronę Marcusa Thurama. Wtedy znakomicie zachował się Bremer, który wybił piłkę wślizgiem, przez co Wojciech Szczęsny nie musiał interweniować. Juventus próbował atakować głównie przez kontrataki. Przez długi czas nie był w stanie oddać celnego strzału.

Zdecydowanie najbliżej szczęścia Juventus był w 32. minucie, kiedy to Weston McKennie przebiegł kilkadziesiąt metrów i zagrał do Dusana Vlahovicia. Serb jednak nie przyjął dobrze piłki i nie oddał strzału, bo piłka została wybita przez Benjamina Pavarda. Inter zdołał dopiąć swego pięć minut później, gdy Nicolo Barella zagrał piłkę górą w pole karne. Wtedy Pavard szukał uderzenia "nożycami", ale piłkę do bramki Juventusu wrzucił Federico Gatti, walczący ramię w ramię z Thuramem.

Juventus nie zachwycał w pierwszej połowie, a dodatkowo Vlahović szybko obejrzał żółtą kartkę. Bardzo zachowawczo grał choćby Kenan Yildiz. Massimiliano Allegri miał jednak opcje do rozbudzenia zespołu z ławki rezerwowych - choćby Federico Chiesę.

Juventus się obudził, ale to nie wystarczyło. Szczęsny dwoił się i troił

Na próby strzałów w drugiej połowie musieliśmy czekać przez kilka minut. Niecelnie z dystansu najpierw uderzył Danilo, a potem nieznacznie pomylił się Dimarco. Później Calhanoglu trafił w zewnętrzną część słupka. W 60. minucie pojawiło się zamieszanie w polu karnym Interu po uderzeniu Filipa Kosticia, ale gospodarze się z tego wyratowali. Juventus zaczął potem stopniowo przejmować inicjatywę, a Vlahović próbował uderzenia przewrotką. Serb jednak uderzył ponad bramką Interu. Niewiele też pomylił się Gatti.

W 69. minucie Dimarco znakomicie zagrał w pole karne i dał szansę Barelli na uderzenie z woleja. Ta próba została jednak wybroniona przez Szczęsnego. Juventus kreował sobie więcej sytuacji bramkowych, ale Yann Sommer nie dał się pokonać ani razu. Inter liczył na rzut karny po starciu Bremera z Thuramem w polu karnym Juventusu, ale Francuz dołożył w tej sytuacji zbyt dużo od siebie. W 88. minucie Inter mógł dobić Juventus po zagraniu Denzela Dumfriesa do Marko Arnautovicia, natomiast strzał Austriaka bez trudu obronił Szczęsny.

Triumf 1:0 Interu w Derby D'Italia oznacza, że Juventus traci cztery punkty do lidera. Warto jednak dodać, że Inter ma do rozegrania zaległy mecz, więc przewaga może wkrótce wzrosnąć nawet do siedmiu punktów. W następnej kolejce Serie A rywalami Interu i Juventusu będą, odpowiednio, Roma oraz Udinese.