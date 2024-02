Dyrektor Interu przemówił ws. Zielińskiego. Te słowa mogą oznaczać jedno

Po ośmiu latach kończy się mariaż Piotra Zielińskiego z Napoli. Polak nie przedłuży wygasającej umowy z mistrzami Włoch, co potwierdził już Aurelio De Laurentiis, a więc prezes Napoli. - Piotr jest wspaniałym człowiekiem i znakomitym piłkarzem. Trzeba jednak dokonać ważnego wyboru, bo on odchodzi latem i musimy patrzeć w przyszłość. Nie ma żadnej złośliwości wobec Piotrka - tłumaczył De Laurentiis podczas konferencji prasowej. Warto dodać, że Napoli nie uwzględniło Zielińskiego w kadrze na fazę pucharową Ligi Mistrzów, gdzie w 1/8 finału zagra z Barceloną.

- Lista Napoli w Lidze Mistrzów bez Polaka i jego wykluczenie jest kompletną hańbą. Tym bardziej jeśli weźmiemy przez uwagę fakt, że Zieliński jest największym talentem w tym zespole, obok Chwiczy Kwaracchelii. To wielki akt samozagłady - stwierdził włoski dziennikarz Antonio Giordano w "Radio Marte". Jaka będzie najbliższa przyszłość Zielińskiego?

Jeśli wierzyć włoskim mediom, to faworytem do pozyskania Polaka jest Inter Mediolan. Lider Serie A oferuje mu trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o czwarty sezon, dzięki któremu zarobi 4,5 mln euro plus bonusy. Mateusz Święcicki stwierdził w programie "Pogadajmy o piłce", że Zielińskiego chętnie u siebie widziałyby dwa kluby hiszpańskie, ale nie jest to ani Real Madryt, ani Barcelona. - Jest to ligowa czołówka - przekazał dziennikarz Eleven Sports.

Sytuacja Zielińskiego była jednym z tematów przed hitowym meczem Interu z Juventusem. Włoscy dziennikarze pytali o Polaka Giuseppe Marottę, a więc dyrektora generalnego Interu. O ile wcześniej był on powściągliwy w swoich wypowiedziach, to teraz odpowiedział dużo bardziej konkretnie. - Nieustannie szukamy odpowiednich okazji na rynku, takich jak Zieliński. Zobaczymy, czy go podpiszemy, czy uda nam się go pozyskać - powiedział.

- Na pewno Zieliński ma wszystkie cechy, by grać w Interze i które bardzo doceniamy. Biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku czeka nas jeszcze więcej meczów i jeszcze więcej rozgrywek, to staramy się stworzyć konkurencyjny skład. Nie chcemy jedenastu podstawowych graczy, chcemy, by wszyscy czuli się ważni. Jeśli sprowadzimy Zielińskiego, to będziemy zadowoleni i szczęśliwi. A jeśli nie, to pójdzie grać gdzieś indziej - dodaje Marotta.

Zdaniem Zbigniewa Bońka, byłego prezesa PZPN, transfer do Interu to dobry wybór Zielińskiego. - Inter to jest krok do przodu, czysto teoretycznie. To klub topowy, który ma znakomitą drużynę i on tam absolutnie pasuje. Przymierzają go w miejsce Henrikha Mkhitaryana, moim zdaniem to idealny klub dla Piotrka. Piotr idzie do drużyny, która jest na fali, idzie do miasta, gdzie jest wysoka kultura piłkarska - wyjaśnił Boniek.

Zieliński grał dla Napoli od sierpnia 2016 roku, kiedy to przeniósł się z Udinese Calcio za 16 mln euro. W tym czasie wygrał mistrzostwo i Puchar Włoch, a w 355 meczach strzelił 50 goli i zanotował 46 asyst. W trakcie tego sezonu zagrał 26 spotkań, po których ma trzy gole i trzy asysty