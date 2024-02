Karol Świderski miał sporo szczęścia, ponieważ mimo głośnych zapowiedzi wydawało się, że finalnie pozostanie w Charlotte FC na kolejny sezon. Ostatniego dnia zimowego okienka władze Hellasu postanowiły jednak wypożyczyć naszego piłkarza. - Nie dajcie się zwieść jego pochodzeniu, a nawet dotychczasowej karierze. Świderski, pomimo przejścia z ligi polskiej (SMS Łódź i Jagiellonia) do greckiego PAOK-u Saloniki przed przybyciem do MLS, zawsze cieszył się dużym uznaniem polskiej reprezentacji - rozpisał się o nim portal calciomercato.com.

Dodatkowo zaznaczył, że strzelił dla niej 10 goli w 28 oficjalnych występach. - Liczby te znaczą jeszcze więcej, jeśli weźmie się pod uwagę, że w reprezentacji Polski oprócz potwora w postaci Lewandowskiego grają także Milik i Piątek. Konkurencji nie brakuje, przestrzeń na boisku jest ograniczona - przekazano.

Karol Świderski zadebiutował w Hellasie Werona. Nie pomógł jednak zespołowi

Po trzech dniach od podpisania kontraktu, w niedzielę 4 lutego Świderski zaliczył debiut w barwach nowego zespołu w starciu z SSC Napoli. Reprezentant Polski pojawił się na murawie w 60. minucie, kiedy zmienił Tijjaniego Noslina. Zaledwie 12 minut później Hellas objął prowadzenie po golu 20-letniego Diego Coppoli, który wykorzystał kapitalnie dośrodkowanie z rzutu wolnego.

Radość gości nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ w 79. minucie do wyrównania doprowadził Cyril Ngonge. Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, to w trzy minuty przed upłynięciem regulaminowego czasu gry do futbolówki dopadł Chwicza Kwaracchelia. Gruzin najpierw przyjął podanie od partnera, będąc ustawionym tyłem do bramki, a następnie kapitalnie uderzył z dystansu i pokonał Lorenzo Montipo. Tym samym ustalił również końcowy wynik na 2:1. "Wykonał wyrok" - relacjonowali komentatorzy Eleven Sports.

Jak podaje serwis Sofascore, podczas 30 minut gry Świderski zanotował 14 kontaktów z piłką, wykonał sześć na osiem celnych podań i wygrał jeden pojedynek z rywalem. Dodatkowo w końcówce arbiter tego spotkania podjął kontrowersyjną decyzję, nie dyktując rzutu karnego po faulu na naszym piłkarzu. Finalnie oceniono jego występ na 6,7.

Świderski nie był jednak jedynym Polakiem na boisku. Pełne 90 minut w zespole Hellasu rozegrał Paweł Dawidowicz (6,6), który wraca do regularnej gry po kontuzji. Zgodnie z oczekiwaniami poza kadrą meczową SSC Napoli znalazł się za Piotr Zieliński, a Hubert Idasiak przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.

SSC Napoli - Hellas Werona 2:1 (0:0)

Gole: Ngonge (79'), Kwaracchelia (87') - Coppola (72')