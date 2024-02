Wielkie przełamanie Polaka po transferze. Potwierdził, że to był dobry ruch [WIDEO]

Filip Jagiełło w 2019 roku trafił do Genoi FC za dwa miliony euro i od tamtej pory zaliczył w niej 51 meczów. Niestety po awansie do Serie A był jedynie dalekim rezerwowym i w sezonie 2023/24 spędził na boisku 32 minuty. W zimowym oknie transferowym zdecydował się na wypożyczenie do Spezii Calcio i najwyraźniej odżył. Już w trzecim meczu wpisał się na listę strzelców.

Odżył po transferze do Serie B. Filip Jagiełło z pierwszym golem w nowym klubie

W pierwszych dwóch meczach po przejściu do Spezii Jagiełło pojawiał się na boisku z ławki rezerwowych. Najpierw zagrał 29 minut przeciwko Cremonese (0:1), a następnie pięć minut dłużej w starciu z Pisą (3:2). Jego gra najwyraźniej spodobała się trenowi, bo wystawił go w wyjściowej jedenastce na sobotni mecz domowy z Catanzaro.

Polak bardzo szybko udowodnił szkoleniowcowi, że była to dobra decyzja. Już w 34. minucie spotkania wpisał się na listę strzelców. 26-latek dobrze odnalazł się w polu karnym, po tym jak jeden z jego kolegów uderzył w słupek po fatalnym wyjściu bramkarza. Jagiełło dopadł do bezpańskiej piłki i pewnym strzałem prawą nogą był w stanie ominąć jednego z obrońców i golkipera. Tym samym zaliczył pierwszego gola w barwach Spezii i doprowadził do remisu 1:1, ponieważ Catanzaro prowadziło już od 13. minuty gry.

Dla Jagiełły było to pierwsze trafienie ligowe od 11 miesięcy. Ostatni raz zdobył bramkę 6 marca 2023 roku w barwach Genoi w wygranym 4:0 starciu z Cosenzą. Od tamtej pory mógł pochwalić się zaledwie jedną asystą i z pewnością potrzebował przełamania. W sobotę boisko opuścił w 78. minucie gry, kiedy to zmienił go Luca Moro.

Finalnie gol Filipa Jagiełły pozwolił Spezii zremisować domowy mecz, ale nie poprawił sytuacji zespołu w tabeli. Drużyna z Ligurii zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Serie B i po 23 kolejkach ma na koncie zaledwie 21 punktów. Strata do bezpiecznej, 15. lokaty wynosi cztery punkty.