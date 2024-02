Ważne wieści. Polska firma sponsorem europejskiego giganta. Raków to jednak za mało

Juventus Turyn rywalizuje w tym sezonie na dwóch frontach, gdzie radzi sobie dość dobrze. W Serie A zajmuje drugą lokatę - traci tylko punkt do lidera, Interu Mediolan, ale ma mecz rozegrany więcej. Z kolei w Pucharze Włoch dotarł już do półfinału. Spora w tym zasługa reprezentantów Polski, a w szczególności Wojciecha Szczęsnego, który na co dzień broni dostępu do bramki ekipy z Turynu. Nieco mniej do powiedzenia w drużynie Massimiliano Allegriego ma Arkadiusz Milik. Od lutego w Juventusie będzie jednak jeszcze więcej polskich akcentów.

Polska platforma kryptowalutowa nawiązała współpracę z Juventusem. "Łączy nas wiele"

Jak poinformowano w piątek 2 lutego, włoska ekipa nawiązała współpracę z zondacrypto, a więc giełdą kryptowalut z polskimi korzeniami. Zawodnicy Juventusu przez najbliższe co najmniej pół roku będą występowali z logiem firmy na rękawach koszulek. W kolejnych dwóch sezonach logo pojawi się na banerach okalających murawę na Allianz Stadium, o czym w oficjalnym komunikacie poinformowało samo zondacrypto.

"Z dumą ogłaszamy, że w zondacrypto dokładamy cegiełkę do sukcesów tej drużyny, zostając sponsorem Juventusu F.C. Łączy nas bowiem wiele: konsekwentne dążenie do celu, nieustanne samodoskonalenie, międzynarodowy zasięg. Juve to dla wielu kibiców symbol sukcesu osiągniętego dzięki determinacji i konsekwentnemu dążeniu do celu. W tym klubie swoją karierą rozwijało wiele sportowych legend, które później sięgały po mistrzowskie tytuły na całym świecie. Cieszymy się, że możemy wesprzeć Juventus w dalszym rozwoju" - czytamy.

To jednak nie koniec. Z oficjalnego komunikatu możemy dowiedzieć się, że zondacrypto został też oficjalną giełdą kryptowalutową Juventusu. "Do zobaczenia na boisku w Turynie!" - napisali działacze.

Zondacrypto wspiera też polską drużynę

Zondacrypto to dość znana giełda kryptowalut w Polsce. Przedsiębiorstwo powstało właśnie w kraju nad Wisłą w 2014 roku. Obecnie jest największą platformą kryptowalutową w Europie Środkowo-Wschodniej, licencjonowaną we Włoszech, Estonii, na Litwie, w Kanadzie, a także w Słowacji.

To nie pierwszy raz, kiedy zondacrypto angażuje się w działania sportowe. W lipcu 2023 roku został też sponsorem strategicznym jednego z klubów ekstraklasy, a konkretnie aktualnego mistrza Polski, Rakowa Częstochowa. Teraz firma zrobiła kolejny, wydaje się milowy krok w historii.

Jej logo najprawdopodobniej pojawi się na koszulach graczy Juventusu już w niedzielę 4 lutego. Tego dnia ekipa z Turynu zmierzy się w hitowym starciu Serie A z Interem Mediolan. Będzie to starcie bezpośrednio o fotel lidera.