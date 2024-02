"Kompletna hańba". Nie wytrzymał ws. Piotra Zielińskiego

Napoli dokonało wstrząsającej decyzji na początku lutego. Klub podjął decyzję, by nie zgłaszać Piotra Zielińskiego na fazę pucharową Ligi Mistrzów. To oznacza, że Polaka zabraknie w dwumeczu z Barceloną na etapie 1/8 finału. Dodatkowo Zielińskiego zabraknie w najbliższym ligowym starciu Napoli z Hellasem Verona, ale tutaj Napoli informuje, że reprezentant Polski nabawił się urazu mięśniowego i przez to nie wziął udziału w piątkowym treningu. Nie wiadomo jednak, czy kontuzja Zielińskiego jest na tyle poważna, że nie będzie w stanie wystąpić w kolejnych ligowych meczach.

Nie da się ukryć, że taka decyzja Napoli może mieć związek z obecną sytuacją kontraktową Zielińskiego. Umowa Polaka z obecnym mistrzem Włoch wygasa z końcem tego sezonu i wygląda na to, że jednak nie zostanie przedłużona. Zieliński ma jednak kontynuować karierę w Serie A, ponieważ wszystko wskazuje na to, że jego nowym klubem będzie Inter Mediolan, a więc obecny lider ligi. Tam Zieliński ma podpisać kontrakt na trzy kolejne sezony z opcją przedłużenia o czwarty, dzięki któremu zarobi 4,5 mln euro plus bonusy.

A jak decyzja Napoli i Aurelio De Laurentiisa jest oceniana przez ekspertów i dziennikarzy na Półwyspie Apenińskim?

Dziennikarz nie ma wątpliwości ws. Zielińskiego. "Kompletna hańba"

Włoski dziennikarz Antonio Giordano z "Corriere dello Sport" wypowiedział się na temat decyzji Napoli w "Radio Marte" podczas audycji "Forza Napoli Sempre". Z jego wypowiedzi wynika wprost, że kompletnie nie rozumie takiego podejścia klubu. - Lista Napoli w Lidze Mistrzów bez Polaka i jego wykluczenie jest kompletną hańbą. Tym bardziej jeśli weźmiemy przez uwagę fakt, że Zieliński jest największym talentem w tym zespole, obok Chwiczy Kwaracchelii. To wielki akt samozagłady - powiedział Giordano.

- Wierzę w zdrowy rozsądek i wolny rynek, i wierzę, że jest tylko jedna wersja ważności kontraktów, że nie mogą one obowiązywać tylko wtedy, kiedy nam pasuje i chyba tak się dzieje. W przeciwnym razie pewnie dyskutowalibyśmy inaczej - dodaje dziennikarz "Corriere dello Sport", nawiązując do sytuacji kontraktowej Zielińskiego i wygasającej umowy.

Zieliński jest piłkarzem Napoli od lata 2016 roku, kiedy to przeniósł się z Udinese Calcio za 16 mln euro. W tym czasie wygrał mistrzostwo i Puchar Włoch, a w 355 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 50 goli i zanotował 46 asyst. Na tym etapie sezonu Zieliński ma trzy gole i trzy asysty po 26 spotkaniach. Wcześniej reprezentował barwy Empoli oraz Zagłębia Lubin.

Sytuacja Napoli w lidze włoskiej jest daleka od ideału. Zespół prowadzony przez Waltera Mazzarriego zajmuje dziewiąte miejsce z 32 punktami i traci 22 do prowadzącego Interu Mediolan. W najbliższym ligowym starciu rywalem Napoli będzie Hellas Verona, do którego w ostatnim dniu okna transferowego dołączył Karol Świderski. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 4 lutego o godz. 15:00.