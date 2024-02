Nerwowo wokół Zielińskiego. Niepokojące wieści z Napoli

Od dłuższego nazwisko Piotra Zielińskiego jest przedmiotem dyskusji we Włoszech. Wszystko za sprawą jego prawdopodobnego odejścia z Napoli po wygaśnięciu kontraktu. Przypomnijmy, że jego umowa obowiązuje do końca czerwca tego roku. Wiele wskazuje na to, że Polak dołączy do Interu. Zespół z Mediolanu miał już poinformować Napoli o rozpoczęciu negocjacji kontraktowych z pomocnikiem. Mówi się, że na dniach umowa może zostać podpisana.

Piotr Zieliński kontuzjowany! Nie zagra z Hellasem Werona

Odejście Zielińskiego nie jest jedynym problemem Napoli. Polak nie wystąpi też w najbliższym meczu ligowym z Hellasem Werona, o czym poinformował włoski Sky Sports. Powodem ma być kontuzja mięśniowa.

Zanim Sky przekazało o absencji Polaka w nadchodzącym spotkaniu, dziennikarz Gianluca di Marzio poinformował, że Zieliński w piątek nie trenował z powodu urazu z resztą zespołu. On także sugerował, że pomocnika może zabraknąć w składzie.

Na razie nie wiadomo, czy uraz wykluczy Zielińskiego na dłuższy czas, czy jeden mecz absencji wystarczy. Przed Napoli ważne mecze nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale też w Lidze Mistrzów. 21 lutego zespół rozegra pierwszy mecz w play-offach Champions League przeciwko FC Barcelonie. Rewanż zaplanowano na 12 marca. Z kolei w Serie A po meczu z Hellasem (4 lutego), Napoli czekają m.in. mecze z AC Milanem (11 lutego) czy też Genoą (17 lutego).

W ligowej tabeli broniące tytułu mistrzowskiego Napoli zajmuje obecnie dopiero dziewiąte miejsce z dorobkiem 32 punktów. Strata do liderującego Interu to aż 22 punkty!