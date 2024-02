Podpisał kontrakt w nowym klubie i się zaczęło. "Macie krew na rękach". Chodzi o śmierć Polki

Od pewnego czasu wiele mówiło się o transferze Jerome'a Boatenga do Salernitany. Ostatecznie niemiecki obrońca oficjalnie trafił do ekipy z Salerno w piątek. Podpisał z nowym pracodawcą kontrakt do końca sezonu i pomoże w walce o utrzymanie.

Jerome Boateng w Salernitanie. Fani dali upust złości

Wydawać się mogło, że kibice będą zadowoleni ze ściągnięcia mistrza świata z 2014 roku. Rzeczywistość okazała się jednak inna, a fani wyrazili zdanie na ten temat pod wpisem prezentującym piłkarza. "Podpisaliście kontrakt z mordercą. Wstydzicie się. Obrzydliwy klub", "Nigdy nie zapomnimy Kasi Lenhardt, nigdy nie zapomnimy tego, co zrobił jej Jerome Boateng", "Podpisując z nim umowę, macie krew na rękach" - grzmią fani w komentarzach, którzy licznie opublikowali zdjęcie Katarzyny Lenhardt.

Do czego nawiązywali wzburzeni kibice? Katarzyna Lenhardt była polską modelką i dziewczyną Boatenga. Kobieta popełniła samobójstwo 9 lutego 2021 roku. Do tak wstrząsającej decyzji przyczynił się Niemiec. Na miesiąc przed jej śmiercią ich związek zakończył się w burzliwej atmosferze. Boateng oskarżał ją publicznie, że Lenhardt go szantażowała i groziła, że zniszczy mu karierę. Dodał również, że tworzyła fikcyjne konta w mediach społecznościowych, aby rozpuszczać kłamstwa na jego temat i miała "ogromny problem z alkoholem".

Lenhardt nie udzielała się wówczas w mediach. Przekazała jedynie w mediach społecznościowych, że to ona zakończyła związek "przez kłamstwa i niewierność" byłego reprezentanta Niemiec, którego nazwała wprost "diabłem". Później "Bild" przekazał, że w jej mieszkaniu znaleziono podpisany przez Polkę i byłego piłkarza Bayernu dokument, w którym dziewczyna zobowiązuje się do "zachowania absolutnego milczenia" na temat związku z Boatengiem. Został podpisany przed wspomnianymi wcześniej oskarżeniami zawodnika. Jego słowa wywołały falę masowego hejtu, której Lenhardt w końcu nie wytrzymała. Boatengowi nie udowodniono, czy celowo zmusił byłą dziewczynę do milczenia, aby później zniszczyć ją w mediach.

Wcześniej Boateng był także oskarżany o znęcanie się nad inną byłą partnerką - Sherin Senler. Z aktu oskarżenia wynikało, że miał uderzyć kobietę, ugryźć ją, rzucić na ziemię i obrażać. Ostatecznie został uznany za winnego i musiał zapłacić karę w wysokości 1,2 mln euro.

Jerome Boateng w przeszłości był piłkarzem między innymi Bayernu Monachium i Olympique'u Lyon. Od lata zeszłego roku był bez klubu. W reprezentacji Niemiec rozegrał 76 meczów i sięgnął z nią po mistrzostwo świata w 2014 roku. Jego nowy klub zajmuje obecnie 20., czyli ostatnie miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 12 punktów.