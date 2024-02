Media: Przełom ws. transferu Zielińskiego. Gigant wykonał ruch

Telenowela z transferem Piotra Zielińskiego wciąż trwa. Kontrakt Polaka z Napoli wygasa w czerwcu tego roku i wiele wskazuje na to, że przeniesie się on za darmo do Interu Mediolan. W ostatnim czasie media przekazują coraz więcej informacji na ten temat.

Inter poinformował Napoli o negocjacjach z Zielińskim

Teraz sprawą zajęła się "La Gazzetta dello Sport". Dziennikarze przekazali, że Inter Mediolan poinformował już Napoli o rozpoczętych negocjacjach z Polakiem. Co więcej, dodają, że Zieliński ma złożyć podpis pod umową już w ciągu najbliższych 15-20 dni i związać się z nowym pracodawcą czteroletnim kontraktem, który zagwarantuje mu zarobki w wysokości 4,5 mln euro rocznie.

"La Gazzetta dello Sport" wspomniała również o niedawnych doniesieniach "La Repubbliki". Zdaniem źródła Napoli może nie zgłosić Zielińskiego do Ligi Mistrzów. Związane jest to oczywiście z jego rychłym odejściem z klubu. Zgodnie z zasadami zimą można dokonać jedynie trzech zmian w porównaniu do listy, którą latem zgłasza się w Lidze Mistrzów. I wydaje się prawdopodobne, że zespół zrezygnuje właśnie z Zielińskiego.

Większość włoskich mediów jest pewna, że Polak trafi do Interu. Innego zdania jest natomiast dziennikarz Franco Ordone. - Nie sądzę, że Zieliński tam (do Interu - przyp. red.) pójdzie. Miałby iść do klubu, gdzie płacą mu mniej, niż w Napoli? - powiedział w rozmowie z TeleVomero. Nawiązał w ten sposób do słów prezesa Napoli Aurelio De Laurentiisa, który stwierdził, że w Napoli pomocnik zarabia więcej.

Piotr Zieliński występuje w Napoli od 2016 roku. W bieżącym sezonie rozegrał 26 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst. Napoli po 21 kolejkach zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Najbliższe spotkanie ekipa Waltera Mazzarriego rozegra w niedzielę. Tego dnia podejmie na własnym stadionie Hellas Werona.