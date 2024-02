Niespodziewany transfer reprezentanta Polski. "O wielu rzeczach nie wiecie"

W 2019 roku PAOK Saloniki ściągnął Karola Świderskiego z Jagiellonii Białystok za 2,5 miliona euro. W greckim klubie napastnik rozegrał 134 mecze i zdobył 35 bramek. Dwa lata temu opuścił Stary Kontynent, bo za 4,5 mln euro kupiło go Charlotte. Polak zakończył sezon pod koniec października, gdy Charlotte FC odpadło z New York Red Bulls w 1/16 finału fazy play-off MLS.

Karol Świderski i jego statystyki:

MLS 2023 : 32 mecze, 12 goli, 6 asyst.

: 32 mecze, 12 goli, 6 asyst. Sezon : 40 meczów, 15 goli, 9 asyst.

: 40 meczów, 15 goli, 9 asyst. Łączny bilans w MLS: 62 mecze, 22 gole, 10 asyst.

Większość meczów Polak rozegrał na pozycji środkowego napastnika, ale zanotował też spotkania w roli ofensywnego pomocnika. Gdy sezon MLS się skończyło, to Świderski chciał podtrzymać formę, więc pod koniec roku trenował ze Śląskiem Wrocław, a w mediach plotkowano o możliwym transferze do Serie A. Pojawiały się plotko o najgorszej drużynie ligi - Salernitanie, ale i o mistrzu kraju, czyli Napoli. Temat jednak ucichł na długi czas, jednak wrócił pod koniec okienka transferowego. Świderski trafił do Hellasu Werona.

Piekarski zdradził szczegóły transferu Świderskiego

Dlaczego odszedł Polak z MLS? - O wielu rzeczach nie wiecie. W Charlotte jest nowy trener. Nie wiecie, gdzie go widział, więc powodów odejścia było wiele (...) Hellas spełniło warunki, które, jeśli chodzi o wypożyczenie, były brutalne. Pamiętajmy, że wycenę nie robiło Charlotte, tylko MLS. No i można powiedzieć, że trzeba było zrobić wycenę za wypożyczenie. A ta była bardzo wysoka, ale nie mogę jej wysokości ujawnić. Duże słowa pochwały dla Hellasu, że sprostało tym wymaganiom. Patrzyliśmy sportowo na ten kierunek, żeby Karol pokazał się w silnej lidze - powiedział w "Kanale Sportowym" Mariusz Piekarski, agent zawodnika.

Hellas w ostatnich kilku latach - za kadencji Ivana Juricia oraz Igora Tudora - awansował na ligowego średniaka. Ale po odejściu Tudora wszystko się posypało. Rok temu Werona cudem uniknęła spadku, a teraz walczy o ligowy byt. Po 22 kolejkach ma zaledwie 18 punktów, czyli tyle samo co Cagliari, które znajduje się w strefie spadkowej.

- Straceńcza misja? Wydaje mi się, że pozostanie w Charlotte byłoby słabym i ryzykownym wyjściem, więc uważam, że przeprowadzenie tego transferu, to była bardzo trudna misja. Teraz Karol ma pomóc w utrzymaniu Hellasowi. Pamiętajmy, że nie ma tam zbyt wielkiej konkurencji - podsumował Piekarski.

Trzęsienie ziemi w Weronie

Zimą z klubu odeszło kilku ważnych piłkarzy: Cyril Ngonge (Napoli), Isak Hien (Atalanta BC), Josh Doig (Sassuolo) czy Filippo Terracciano (Milan). Sytuacja finansowa klubu jest na tyle zła, że oburzeni kibice rozstawili prowizoryczny bazar pod stadionem i baner "Bazar, 200 metrów dalej".

Świderski mógłby się jednak wybić w słabiutkim klubie i dzięki dobrej grze wiosną przykuć uwagę silniejszych włoskich drużyn.