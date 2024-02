Włosi już piszą o Świderskim. "Nie dajcie się zwieść"

Karol Świderski w końcu będzie miał okazję sprawdzić się w jednej z czołowych lig Europy. W czwartek potwierdziły się wcześniejsze spekulacje i Polak oficjalnie został wypożyczony do włoskiego Hellasu Werona. Z nowym klubem będzie bił się jedynie o utrzymanie w Serie A, bo ekipa prowadzona przez Marco Baroniego zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli i ma tyle samo punktów (18) co zagrożone spadkiem Cagliari. We Włoszech wiążą z nim jednak spore nadzieje.

Karol Świderski zaintrygował Włochów. Co za słowa! Wspomnieli Lewandowskiego, Milika i Piątka

Postać 27-latka z Rawicza przybliżył już portal calciomercato.com. Dziennikarze zdają sobie sprawę, że CV Świderskiego na kolana nie powala, ale dostrzegli jeden mocny atut. - Nie dajcie się zwieść jego pochodzeniu, a nawet dotychczasowej karierze. Świderski, pomimo przejścia z ligi polskiej (SMS Łódź i Jagiellonia) do greckiego PAOK-u Saloniki przed przybyciem do MLS, zawsze cieszył się dużym uznaniem polskiej reprezentacji. Strzelił w niej 10 goli w 28 oficjalnych występach - czytamy.

Włochom trudno było uwierzyć, że nasz napastnik może pochwalić się tak dobrymi statystykami w narodowych barwach. Zwrócili uwagę, że rywalizację o miejsce w ataku reprezentacji Polski wcale nie tak łatwo wygrać. - Liczby te znaczą jeszcze więcej, jeśli weźmie się pod uwagę, że w reprezentacji Polski oprócz potwora w postaci Lewandowskiego grają także Milik i Piątek. Konkurencji nie brakuje, przestrzeń na boisku jest ograniczona - podkreślał dalej portal. Nie wspomniał jednak, że bramki Świderskiego często rozstrzygały o końcowym zwycięstwie tj. w przypadku dwóch meczów z Albanią czy spotkania z Walią w Lidze Narodów.

O miejsce w ataku Hellasu Świderskiemu teoretycznie powinno być zdecydowanie prościej. - Będzie rywalizował o tę pozycję z Holendrami Tavsanem i Noslinem, a także z Thomasem Henrym, jeśli były zawodnik Venezii pozostanie w klubie. W razie potrzeby Świderskiego można też przestawić na lewą stronę, ale raczej zwykle wykorzystywany jest na środku ataku - podsumowano. Spośród wymienionych napastników portal Transfermarkt Świderskiego wycenia najwyżej (na 6 mln euro). Wartości pozostałych wahają się od 900 tys. euro do 3,5 mln.