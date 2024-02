To się dzieje. Inter robi miejsce Zielińskiemu

Co dalej z Piotrem Zielińskim? Imię i nazwisko reprezentanta Polski jest odmieniane przez wszystkie przypadki we włoskich mediach przez ostatnie tygodnie i miesiące. Kontrakt Zielińskiego z Napoli wygasa w czerwcu tego roku i z doniesień mediów wynika, że nie zostanie przedłużony. - Niektóre historie miłosne kończą się same. Jeżeli chce tu zostać, to jesteśmy gotowi na negocjacje. Jednak jeśli chce odejść, bo agent poczuł pieniądze... Najwyraźniej musiał wyobrazić sobie wielki kawałek tortu i przekonał chłopaka - mówił Aurelio De Laurentiis, prezes Napoli.

Z ostatnich doniesień włoskich mediów wynika, że Napoli jest gotowe na drastyczny krok i finalnie nie zgłosi Zielińskiego do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że obecni mistrzowie Włoch zagrają dwumecz w 1/8 finału z FC Barceloną. - Na 99,9 proc. Piotr Zieliński opuszcza Napoli. Wszystkie rozmowy z klubem zostały zerwane. Przedstawiciele piłkarza negocjacji już nie prowadzą - mogliśmy usłyszeć w programie "Okno Transferowe" na kanale YouTube "Meczyków".

Kto jest głównym faworytem w walce o sprowadzenie Zielińskiego? To Inter Mediolan, lider ligi włoskiej, który oferuje Polakowi dużo lepsze zarobki od Napoli, a dodatkowo może się dogadać na odpowiednią kwotę prowizji z Bartłomiejem Bolkiem, a więc agentem Zielińskiego. Okazuje się, że Inter robi powoli miejsce na transfer Polaka.

Potencjalny konkurent Zielińskiego odchodzi z Interu. Może zagrać w nowym sezonie w Premier League

Włoskie media zgodnie informują, że z Interu odchodzi Stefano Sensi. Włoch przeniesie się do Leicester City, a więc obecnego lidera Championship. Inter otrzyma łącznie 2,5 mln euro, jeżeli klub z King Power Stadium wywalczy awans do Premier League. Sam Sensi podpisze kontrakt ważny do czerwca 2025 roku, dzięki któremu zarobi około dwóch mln euro. To była ostatnia okazja dla Interu na zarobek, ponieważ umowa Sensiego z klubem z Mediolanu wygasała z końcem tego sezonu.

Sensi trafiał do Interu latem 2019 roku w ramach wypożyczenia z obowiązkiem wykupu z Sassuolo za ponad 27 mln euro. Od transferu pomocnik coraz częściej miewał problemy zdrowotne, więc zagrał jedynie w 56 meczach, gdzie strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty. W rundzie wiosennej w sezonie 21/22 był wypożyczony do Sampdorii, a cały sezon 22/23 spędził w ramach wypożyczenia w Monzy. Sensi ma też za sobą dziewięć występów w reprezentacji Włoch.

Sensi nie jest jedynym pomocnikiem, z którym Inter rozstał się zimą. W styczniu Lucien Agoume trafił do Sevilli w ramach wypożyczenia z opcją wykupu. Tym samym w przypadku transferu Zieliński miałby przed sobą rywalizację z Henrikhiem Mkhitaryanem, Davy'ym Klaassenem, Davide Frattesim oraz Nicolo Barellą.

Inter jest liderem Serie A z 54 punktami i, mając do rozegrania jeden zaległy mecz, ma punkt więcej od Juventusu. Napoli z kolei znajduje się na dziewiątym miejscu z 32 punktami i traci cztery punkty do Atalanty Bergamo, znajdującej się na ostatnim miejscu gwarantującym udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów.