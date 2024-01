Nagły zwrot ws. Karola Świderskiego! Dziennikarz ogłasza

W 2019 roku PAOK Saloniki kupił Karola Świderskiego z Jagiellonii Białystok za 2,5 miliona euro. W greckim klubie napastnik rozegrał aż 134 spotkania i strzelił 35 goli. Dwa lata temu opuścił Europę, bo za 4,5 mln euro kupiło go Charlotte. Polak zakończył sezon pod koniec października, gdy Charlotte FC odpadło z New York Red Bulls w 1/16 finału fazy play-off MLS.

- Ten sezon był dla mnie inny niż poprzedni, bo wtedy końcówkę grałem na tej samej pozycji, co przez większość tego roku. Występowanie na zupełnie nowej pozycji sprawiło, że grało mi się trudniej, bo zdarzały się mecze łatwiejsze, gdzie piłki i miejsca było więcej, ale były też i takie, w których zdarzały mi się straty w środku pola. Ale dzięki temu rozwinąłem się jako piłkarz. Pokazałem, że z drugiej linii też potrafię strzelić gola lub mieć ostatnie podanie. Wliczając w to wszystko grę w pucharach, nazbierałem sporo asyst. Myślę więc, że pod względem liczb to był całkiem przyzwoity sezon - ocenił swój sezon Świderski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Sezon, w którym grał jako środkowy napastnik, ale i jako ofensywny pomocnik.

Karol Świderski w liczbach

MLS 2023 : 32 mecze, 12 goli, 6 asyst.

: 32 mecze, 12 goli, 6 asyst. Sezon : 40 meczów, 15 goli, 9 asyst.

: 40 meczów, 15 goli, 9 asyst. Łączny bilans w MLS: 62 mecze, 22 gole, 10 asyst.

Żeby podtrzymać formę Świderski pod koniec roku trenował ze Śląskiem Wrocław, a w mediach plotkowano o możliwym transferze do Serie A. Temat jednak ucichł na długi czas, ale właśnie wrócił. Alfredo Pedulla, włoski dziennikarz, poinformował, że reprezentant Polski może trafić do Hellasu Werona. "Polski napastnik przesuwa się w kierunku Hellasu" - czytamy.

Trudna sytuacja Hellasu

Hellas w ostatnich kilku latach - za kadencji Ivana Juricia oraz Igora Tudora - stał się ligowym średniakiem. Ale po odejściu Tudora wszystko się posypało. Rok temu Werona cudem uniknęła spadku, a teraz walczy o ligowy byt. Po 22 kolejkach ma zaledwie 18 punktów, czyli tyle samo co Cagliari, które znajduje się w strefie spadkowej.

Zimą z klubu odeszło kilku ważnych piłkarzy: Cyril Ngonge (Napoli), Isak Hien (Atalanta BC), Josh Doig (Sassuolo) czy Filippo Terracciano (Milan). Mówi się, że odejść może Paweł Dawidowicz, który łączony jest z Atalantą.

Sytuacja finansowa klubu jest na tyle zła, że oburzeni kibice rozstawili prowizoryczny bazar pod stadionem i baner "Bazar, 200 metrów dalej".

Świderski mógłby się jednak wybić w słabiutkim Hellasie i dzięki dobrej grze wiosną przykuć uwagę silniejszych włoskich drużyn.