Były mistrz świata wraca z emerytury. Zagra z Polakiem w drużynie

Mistrzostwo świata z 2014 roku, dwie zdobyte Ligi Mistrzów (2013 i 2020), dziewięć mistrzostw Niemiec i wiele, wiele mniejszych trofeów - tak prezentują się sukcesy Jerome'a Boatenga, który jeszcze kilka lat temu był ostoją defensywy Bayernu Monachium i uznawany za jednego z czołowych stoperów świata. Niemiec imponował skutecznymi interwencjami w defensywie, ale i kapitalnym rozgrywaniem piłki. Dziś Boateng ma 35 lat i od pół roku nie grał w piłkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Molak, czyli aktor, tancerz, freakfighter

Mało tego! W zeszłym sezonie w barwach Lyonu, do którego trafił latem 2021 roku, rozegrał zaledwie 430 minut. Słowem, jego dzisiejsza dyspozycja jest pod dużym znakiem zapytania. Obrońca jednak znalazł zatrudnienie. Podpisał półroczny kontrakt z Salernitaną. I choć na pierwszy rzut oka ten transfer może dziwić, to po głębszej analizie już niekoniecznie. Przede wszystkim Salermo to po prostu piękne miejsce do życia, położone nad zatoką Morza Tyrreńskiego. Po drugie, to właśnie tu kończył karierę inny gwiazdor Bayernu Monachium Franck Ribery, który od kilkunastu miesięcy pełni już rolę jednego z dyrektorów technicznych klubu. I to pewnie Francuz namówił dawnego kolegę z boiska na zaskakujący transfer.

Niedawno trenerem zespołu został Filippo Inzaghi. Były napastnik Juventusu i Milanu zastąpił Paulo Sousę. Celem Superpippo jest wydostani zespołu ze strefy spadkowej, ale to wyjątkowo trudne zadanie, bo po 22 kolejkach Serie A Salernitana ma zaledwie 12 punktów i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

W Salermo Boateng spotka Polaka Mateusza Łęgowskiego.

Śmierć narzeczonej Boatenga

Kilka lat temu w polskich mediach zrobiło się głośno o Boatengu po śmierci jego narzeczonej - Polki Kasi Lenhardt. Modelka, która była z Boatengiem przez półtora roku, rozstała się z nim w styczniu 2021 roku, a już w lutym miała popełnić samobójstwo. Para rozstała się w bardzo napiętej atmosferze, czym przez wiele tygodni żyły niemieckie i polskie brukowce oraz portale plotkarskie.