Media: Napoli podjęło decyzję ws. Zielińskiego. Teraz nie ma już odwrotu

W niedzielnym meczu z Lazio Rzym (0:0) Piotr Zieliński powrócił do wyjściowego składu Napoli. To jednak najprawdopodobniej jego ostatnie miesiące pod Wezuwiuszem. Media informowały, że "wszystkie rozmowy z klubem zostały zerwane, a przedstawiciele piłkarza negocjacji już nie prowadzą". Wydawało się, że może to skutkować odsunięciem Polaka na boczny tor. Według włoskich dziennikarzy mistrzowie Włoch podjęli ostateczną decyzję.

