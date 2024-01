Transfer marzeń reprezentanta Polski. Znamy kwoty, są konkrety!

Ostatnie tygodnie nie są najlepsze dla Hellasu Verona. Klub znajduje się pod nadzorem prokuratury, odchodzą z niego kolejni zawodnicy i przypomina "tonący okręt". W tabeli znajduje się na 16. miejscu

Dawidowicz blisko Atalanty Bergamo. Transfer last minute możliwy

Włoskie media już jakiś czas temu informowały, że Paweł Dawidowicz znalazł się na celowniku Atalanty Bergamo. Informacje w tej sprawie podawał między innymi Gianluigi Longari ze sportitalia.com.

Dziennikarz Nicolo Schira uważa, że Atalanta w kilka dni przeszła od zainteresowania do konkretu. Miała już zaproponować formę transferu. Byłaby to wymiana pomiędzy klubami. Do Hellasu, w miejsce Dawidowicza, miałby powędrować doświadczony Jose Luis Palomino. Działacze klubu z Werony nie chcą jednak takiego rozwiązania. Zamiast tego woleliby otrzymać za Dawidowicza kwotę transferową rzędu trzech milionów euro.

Atalanta zainteresowała się Polakiem, bowiem Gian Piero Gaspierini ma duże problemy z obsadą środka obrony. Kontuzjowany jest między innymi Isak Hien. Docelowo reprezentant Polski byłby zapewne częścią rotacji. "La Dea" występuje w ustawieniu z trójką środkowych obrońców. Dawidowicz zna ten system doskonale. Zespół z Bergamo rywalizuje nie tylko w Serie A, ale także w półfinale Coppa Italia i w Lidze Europy.

Polak reprezentuje barwy Hellasu od 2018 roku. W jego barwach rozegrał 141 meczów, zdobył w nich cztery gole i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2025 roku. Dawidowicz to 8-krotny reprezentant kraju. W kolejnym meczu Hellas Verona zagra z Napoli. Spotkanie zaplanowano na 4 lutego.