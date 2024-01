Kłopoty, kłopoty Zalewskiego. Roma podjęła ważną decyzję

Angelino jako nastolatek trafił do Manchesteru City, ale trudno było mu się przebić w drużynie pełnej gwiazd, więc latami tułał się po różnych wypożyczeniach. Grał w Stanach Zjednoczonych (New York City FC), Hiszpanii (Girona, Mallorca) oraz Holandii (NAC Breda, PSV) i Niemczech. To właśnie występy w RB Lipsk wyrobiły mu mocną pozycję.

REKLAMA

Angelino rozegrał tam 100 meczów, strzelił 12 i zanotował 29 asyst. To fantastyczne liczby, biorąc pod uwagę, że grał jako lewy obrońca lub lewy pomocnik. Lipsk kupił go za 18 milionów euro z Manchesteru City, dla którego rozegrał raptem 15 meczów.

Wydawało się, że Angelino jako gwiazda Bundesligi trafi do wielkiego klubu, ale latem został wypożyczony do Galatasaray Stambuł. Po pół roku jednak opuszcza Turcję. Hiszpan pojawił się właśnie w Rzymie, gdzie podpisze kontrakt z Romą. Jeśli się sprawdzi, to latem Roma może go wykupić za sześć milionów euro.

Transfer Angelino to... kłopoty Zalewskiego?

W ostatnich latach Roma grała w ustawieniu z wahadłowymi, czyli bez bocznych obrońców i ofensywnych skrzydłowych. To właśnie rolą wahadłowych było bieganie od jednego pola karnego do drugiego. W roli lewego i prawego wahadłowego często ustawiany był Nicola Zalewski.

I tu trzeba otworzyć nawias. Gdy Zalewski był jeszcze juniorem, to był wystawiany na pozycji "10" lub w roli ofensywnego skrzydłowego. Ale kontuzja Leonardo Spinazzoli sprawiła, że Jose Mourinho zaczął wystawiać Polaka właśnie w roli wahadłowego.

Portugalczyka jednak już nie ma w Rzymie, bo właśnie zastąpił go Daniele De Rossi. Legenda rzymskiego klubu poprowadziła na razie zespół w jednym meczu i zmieniła ustawienie w nim na 1-4-3-2-1. W wygranym starciu 2:1 z Hellasem Werona, Zalewski zmienił w 57. minucie Paulo Dybalę, ale biegał głównie po prawej stronie boiska.

Nie wiadomo na razie, jaki De Rossi ma plan na Zalewskiego, ale transfer Angelino może sprawić, że Polak będzie miał mniej okazji do gry. Do tej pory reprezentant Polski rozegrał 93 mecze w Romie, z czego aż 45 jako lewy wahadłowy i siedem jako lewy obrońca. A to właśnie po lewej flance najbardziej lubi szarżować Angelino.