Padło słynne "here we go!". Milik tylko na to czekał. Już zaciera ręce

Sobotni wieczór był koszmarny dla Arkadiusza Milika. Choć Polak otrzymał szansę gry już od pierwszych minut, co nie zdarza mu się często, to spektakularnie ją zmarnował. W 16. minucie meczu Juventusu z Empoli (1:1) dość brutalnie sfaulował rywala i po konsultacji VAR sędzia pokazał mu czerwony kartonik. Za tak nieodpowiedzialne zachowanie na napastnika spadła fala krytyki. On także posypał głowę popiołem. "Przepraszam, nie chciałem wpakować kolegów w kłopoty, nie miałem takiego zamiaru... Proszę o przebaczenie. Do boju Juve!" - pisał Milik na Facebooku. Kilka godzin później na jego twarzy mógł jednak zagościć uśmiech. Pojawiła się informacja, która może pozytywnie wpłynąć na jego pozycję w zespole.

Moise Kean bliski przejścia do Atletico Madryt. Milik tylko na to czekał

Jeszcze w zimowym oknie transferowym z Juventusu niemal na pewno odejdzie Moise Kean, a więc jeden z głównych konkurentów Polaka. To właśnie z Włochem Milik rywalizuje o miano pierwszego rezerwowego, choć w ostatnich tygodniach do tego tytułu aspiruje też rewelacyjny Kenan Yildiz. Co więcej, w hierarchii napastników wyprzedził już nawet reprezentanta Polski.

Mimo wszystko odejście Keana może pomóc Milikowi. Jak donosi Fabrizio Romano, Juventus osiągnął już porozumienie z Atletico Madryt i to właśnie do Hiszpanii ma udać się włoski napastnik. Nie będzie to jednak transfer definitywny, a jedynie wypożyczenie.

Co więcej, w umowie nie będzie zawartej klauzuli wykupu. Cała transakcja ma kosztować Atletico 500 tysięcy euro. W kolejnych godzinach Kean ma polecieć do Madrytu i przejść testy medyczne. Jeśli te przebiegną zgodnie z planem, to przywdzieje barwy hiszpańskiej ekipy. Padło już słynne "here we go".

Wypożyczenie do Atletico szansą dla Keana. Tam konkurencja będzie równie wysoka

Obecny sezon nie jest najlepszy w wykonaniu Moise Keana. Wystąpił 12 spotkaniach, ale na boisku spędził tylko 472 minuty. Co więcej, nie udało mu się zdobyć nawet gola. Wypożyczenie do Atletico może mu jednak pomóc w odbudowie formy. Tam będzie rywalizował o wyjściowy skład z Memphisem Depayem, Alvaro Moratą czy Antoine Griezmannem. W przeszłości Włoch grał dla takich klubów, jak PSG, Hellas Verona czy Everton.

