W sobotę 27 stycznia Bologna zremisowała 2:2 z AC Milanem, a sporą zasługę w wyrwaniu punktu faworytom miał Łukasz Skorupski. Bramkarz zanotował kilka ważnych interwencji, a do tego obronił rzut karny Oliviera Giroud. Swoją postawą dał jasny sygnał selekcjonerowi Michałowi Probierzowi, a do tego zachwycił włoskie media. Te oceniły go niezwykle pozytywnie.

3 Fot. REUTERS/Daniele Mascolo Otwórz galerię Na Gazeta.pl