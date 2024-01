Dziennikarz oburzony traktowaniem Piotra Zielińskiego. "Rozkaz z góry"

W poprzednim sezonie SSC Napoli sięgnęło po pierwsze od ponad 30 lat mistrzostwo Włoch. Duży udział w sukcesie miał Piotr Zieliński, ale mimo to władze kluby były opieszałe i dość późno rozpoczęły rozmowy o przedłużeniu kontraktu. Ten wygasa już 30 czerwca 2024 roku i wydaje się małoprawdopodobne, by Polak pozostał w Neapolu. Jak informowały media, "wszystkie rozmowy z klubem zostały zerwane. Przedstawiciele piłkarza negocjacji już nie prowadzą". Dodatkowo ekspertów i kibiców niepokoi fakt, że pomocnik został odsunięty na boczny tor, co ma być swego rodzaju karą za brak porozumienia.

Trafne porównanie dziennikarza ws. Zielińskiego. "To jak mieć samochód w garażu i z niego nie korzystać"

Piotr Zieliński nie pojawił się w wyjściowym składzie dwóch ostatnich spotkań Napoli w Superpucharze Włoch. Jak twierdzili dziennikarze, najprawdopodobniej takie polecenie wydał Aurelio De Laurentiis i niewykluczone, że sytuacja powtórzy się w kolejnych tygodniach.

Postępowanie właściciela Napoli spotkało się z dużym oburzeniem. Zdziwiony był m.in. Antonio Corbo. - Zieliński nie pojawi się na boisku, bo Walter Mazzarri otrzymał taki rozkaz z góry. Tak to właśnie wygląda - przekonywał dziennikarz na antenie Radia Marte.

W pewnym momencie przedstawiciel mediów dokonał dość niecodziennego porównania, by zobrazować, jak irracjonalnie zachowuje się właściciel Napoli. - To jak mieć samochód w garażu. Wiem już, że od czerwca nie będzie w moim posiadaniu, bo zostanie skonfiskowany, ale mimo to nie zamierzam z niego korzystać, choć mam jeszcze taką możliwość. Zostawiam go w garażu i idę pieszo, zamiast jechać autem - podkreślił.

Mocny apel dziennikarza do De Laurentiisa

Taki sposób myślenia De Laurentiisa ewidentnie nie przypadł do gustu dziennikarzowi, który wystosował dość mocny apel do działacza. Poprosił, by ten się opamiętał i dał szansę gry Zielińskiemu, dla dobra zespołu.

- W imię ludzkich zasad. Wezwałbym Zielińskiego i powiedział mu: "Drogi Piotrze, skorzystałeś z prawa ci przysługującego i nie doszedłeś z nami do porozumienia. Przykro mi, że wybrałeś inną ścieżkę kariery, ale mimo wszystko damy ci miejsce w drużynie i zapłacimy ci za pozostały okres, a ty dasz z siebie wszystko do samego końca". To jest właśnie lojalność zawodowa. Do ostatniego dnia zawsze trzeba dawać z siebie wszystko - zakończył dziennikarz.

Najbliżej zakontraktowania Polaka wydaje się Inter Mediolan. O usługi pomocnika walczy też Juventus, choć jego szanse wydają się nikłe. Dodatkowo zainteresowanie wyrażają kluby spoza Serie A. O tym, dokąd ostatecznie trafi nasz rodak, przekonamy się w najbliższych tygodniach. W tym sezonie Zieliński rozegrał 25 meczów, w których zdobył trzy bramki i tyle samo asyst.

