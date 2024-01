Rozczarowanie - to jedno słowo wystarczy, by opisać ten sezon w wykonaniu Napoli, a więc obecnego mistrza Włoch. Co prawda podopieczni Waltera Mazzarriego awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale już odpadli z Pucharu Włoch po porażce 0:4 z Frosinone Calcio. Dodatkowo na tym etapie sezonu Napoli traci 21 punktów do lidera Serie A, jakim jest Inter Mediolan. Superpuchar Włoch w Arabii Saudyjskiej był zatem jedyną okazją do tego, by Napoli zakończyło sezon z jakimkolwiek trofeum. Po wygranej 3:0 nad Fiorentiną w półfinale Supercoppa, na mistrzów Włoch w finale czekał właśnie Inter.

Oba te kluby łączy także Piotr Zieliński. Polak ma ważny kontrakt z Napoli, ale do końca tego sezonu. I to Inter jest uważany za głównego faworyta do pozyskania Zielińskiego. Ostatnie dni są jednak nieco przykre dla niego, bo w meczu z Fiorentiną zaczął zmagania z ławki rezerwowych. Podobnie było w przypadku finałowego starcia z Interem. Wcześniej w ligowym meczu z Salernitaną (2:1) był poza składem z powodu zmęczenia mięśni.

Jeden celny strzał przez 45 minut. Połowa daleka od ideału

W pierwszej połowie oba zespoły grały zachowawczo i starały się nie popełniać błędów. Jedyny celny strzał w tej części oddał Inter, który mógł prowadzić od 38. minuty, ale Lautaro Martinez znalazł się na spalonym po podaniu od Marcusa Thurama. Groźny strzał sprzed pola karnego oddał Federico Dimarco, natomiast piłka poleciała tuż obok słupka. Początek spotkania był dużo lepszy w wykonaniu Napoli, ale Inter potem przejął inicjatywę. Statystyka goli oczekiwanych wskazywała na to, że to Inter był bliżej tego, by objąć prowadzenie po pierwszej połowie (0,41 Interu do 0,09 Napoli).

Napoli grało w osłabieniu. Zieliński jednak nie wszedł na boisko

Od początku drugiej połowy sędzia częściej sięgał po kartki dla piłkarzy obu drużyn. Jednym z ukaranych graczy był Giovanni Simeone, który zastępował Victora Osimhena, obecnego na Pucharze Narodów Afryki, w ataku Napoli. Argentyńczyk obejrzał pierwszą kartkę w 55. minucie za zatrzymanie Hakana Calhanoglu, a pięć minut później wyleciał z boiska za tzw. stempel na Francesco Acerbim. Inter grał zatem przez ponad pół godziny w przewadze, co wpłynęło także na to, jak długo ten zespół utrzymywał się przy piłce. Zieliński ostatecznie spędził cały mecz na ławce.

Napoli poza pojedynczymi próbami kontrataku skupiało się na defensywie i wytrwaniu do serii rzutów karnych. Większość uderzeń ze strony Interu kończyła się blokiem. Wydawało się, że Napoli to przetrwa, ale rywal wyprowadził zabójczą akcję w 91. minucie. Inter grał piłkę po obwodzie. Alexis Sanchez zagrał prostopadłą piłkę do wbiegającego Benjamina Pavarda. Francuz zauważył, że Lautaro nie był kryty przez któregokolwiek z obrońców i zagrał płasko w głąb pola karnego. Tam Martinez zachował się kapitalnie i po chwili cieszył się z gola dającego triumf Interowi.