Media: Sensacyjne spotkanie Mourinho. Chce go gigant z Polakiem w składzie

AS Roma nie spisuje się najlepiej w bieżącym sezonie i po 21 kolejkach zajmuje ósme miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 32 punktów. Zeszły tydzień był dla tej drużyny szczególnie nieudany. Najpierw przegrała z Lazio w Pucharze Włoch, a następnie doznała również porażki z Milanem. W związku z tym pracę stracił Jose Mourinho.

Jose Mourinho może trafić do Napoli

Okazuje się, że Portugalczyk może szybko znaleźć nowy klub. Zdaniem "The Times" trener chce szybko wrócić do pracy i znalazł się w kręgu zainteresowań Napoli. Dziennikarze dodają, że Mourinho ma się spotkać z prezesem Aurelio De Laurentiisem, aby negocjować warunki umowy. Informacje te potwierdziło także SportMediaset. Włosi twierdzą, że do spotkania ma dojść w przyszłym tygodniu. Sporną kwestią jest wynagrodzenie Mourinho. W Romie zarabiał siedem milionów euro rocznie, a Napoli nie jest w stanie zagwarantować mu takich pieniędzy.

Ekipa z południa Włoch również zawodzi w tym sezonie i zwolniła już jednego trenera. W listopadzie pracę stracił Rudi Garcia. Jego miejsce zajął Walter Mazzarri, ale zespół nie poczynił dużego progresu. Aktualnie jest dziewiąty w tabeli z dorobkiem 31 punktów.

Ostatnio media donosiły, że Mourinho może objąć saudyjskie Al-Szabab, gdzie do niedawna występował Grzegorz Krychowiak. Anglicy twierdzą jednak, że trener planuje pozostać we Włoszech i dlatego rozważy ofertę Napoli. Jose Mourinho w trakcie kariery pracował w takich klubach jak na przykład Inter Mediolan, Real Madryt i Tottenham. Na koncie ma między innymi dwa triumfy w Lidze Mistrzów oraz trzy mistrzostwa Anglii.

Napoli najbliższy mecz rozegra w poniedziałek o godzinie 20:00. Tego dnia zmierzy się z Interem Mediolan w finale Superpucharu Włoch.