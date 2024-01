Tak Zalewski pożegnał Mourinho. Oto cała prawda o ich relacji

We wtorkowy poranek wydarzyło się to, na co zanosiło się od dłuższego czasu. AS Roma poinformowała o zwolnieniu Jose Mourinho. "AS Roma ogłasza, że Jose Mourinho i jego techniczni współpracownicy opuszczają klub ze skutkiem natychmiastowym. Mourinho w maju 2021 roku został ogłoszony sześćdziesiątym menedżerem w historii Romy" - przekazał rzymski klub w oficjalnym komunikacie.

Nicola Zalewski podziękował Jose Mourinho, publikując zdjęcie z ich pierwszego wspólnego treningu

Mourinho to jedna z najbardziej charakternych i charyzmatycznych postaci w świecie futbolu, która jest przez wielu kochana albo nienawidzona. Można domyślić się, że Nicoli Zalewskiemu bliżej do tego pierwszego grona. Gdy Portugalczyk rozpoczął pracę w Romie latem 2021 roku, to już wtedy pojawiły się teksty we włoskich mediach o tym, że reprezentant Polski rozkochał w sobie portugalskiego szkoleniowca.

To Mourinho postawił na Zalewskiego i za to Polak podziękował mu w relacji na Instagramie. "Dzięki za wszystko, Mister" - napisał, zamieszczając wspólne zdjęcie z lata 2021 roku, gdy rozpoczęła się ich współpraca w Romie. Jak widać, piłkarza i trenera łączyła specjalna więź. Stąd też piękny gest Zalewskiego.

Jose Mourinho prowadził AS Romę w 138 spotkaniach, a Nicola Zalewski wystąpił w 90 z tych meczów, strzelając w nich dwie bramki i notując sześć asyst. Największym sukcesem w tym czasie było wygranie Ligi Konferencji Europy w sezonie 2021/2022. Zalewski rozegrał wtedy 67. minut w finale wygranym 1:0 z Feyenoordem Rotterdam. Zanotował także pół godziny w przegranym po serii rzutów karnych finale Ligi Europy z Sevillą w poprzednim sezonie.

Następcą Jose Mourinho w AS Romie został legendarny piłkarz rzymskiego klubu Daniele De Rossi. Ma on poprawić rozczarowujące wyniki. Trzykrotni mistrzowie Włoch zajmują aktualnie dopiero dziewiąte miejsce w Serie A.