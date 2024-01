Włoskie media rozpisują się o Szczęsnym. Te słowa mówią wszystko [WIDEO]

Juventus pokonał 3:0 Sassuolo w 20. kolejce Serie A. Całe spotkanie w ekipie z Turynu rozegrał Wojciech Szczęsny. Polak spisał się świetnie. Popisał się dwiema interwencjami, na co zwrócili uwagę włoscy dziennikarze, którzy nie ukrywali zachwytu i wysoko go ocenili. "Obrona strzału Berardiego to kolejny majstersztyk w tym sezonie" - czytamy.

4 Screen/YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=qL4H2AsL5rk Otwórz galerię Na Gazeta.pl