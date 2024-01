Koniec sagi z Zielińskim? Jest konkretny termin

Piotr Zieliński w lecie nie odszedł do Arabii Saudyjskiej i włoskie media informowały, że przedłuży kontrakt z Napoli. Tak się jednak nie stało, a umowa Polaka wygaśnie już 30 czerwca 2024 roku. Od kilku tygodni włoskie media informują, że pomocnik w ramach wolnego transferu przeniesie się do Interu Mediolan i to tam będzie kontynuował karierę. Teraz w tej sprawie pojawiły się kolejne nowe wieści.

Wtedy Piotr Zieliński podejmie decyzję w sprawie przyszłości w Napoli. "Nie trzeba współpracować z FBI"

Niedawno dyrektor sportowy Interu Giuseppe Marotta rozwiał wszelkie wątpliwości na temat tego, czy klub dogadał się już z Piotrem Zielińskim. Odpowiedź brzmiała "nie" i właściwie to na razie ostatnia informacja ws. ewentualnej przyszłości Polaka w Mediolanie.

Włoskie media są jednak przekonane, że tę przyszłość poznamy już niedługo. Według "Tuttosport" zawodnik ma czekać z decyzją do zakończenia Superpucharu Włoch, gdzie Napoli i Inter mogą spotkać się w finale. Ewentualny mecz bezpośredni pomiędzy tymi drużynami odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia.

"Po powrocie z Riyadu Polak rozwieje wątpliwości" - czytamy. A jaka ma być właściwie decyzja pomocnika? Włosi są przekonani, że jest ona znana już od dawna. "Nie trzeba współpracować z FBI, aby zrozumieć, jaki będzie epilog tej historii" - dodają, wskazując na Inter Mediolan jako kolejny klub Zielińskiego.

Ponadto Włosi są przekonani, że Piotr Zieliński po transferze do Mediolanu niemal od razu zostanie zawodnikiem pierwszego składu. "Z rocznym opóźnieniem Simone Inzaghi naprawdę będzie miał gracza do pierwszego składu na pozycję pomocnika" - dodają.

Napoli i Inter oczywiście zmierzą się w finale Superpucharu, jeśli wygrają swoje półfinały. Neapolitańczyków czeka starcie z Fiorentiną w czwartek 18 stycznia o 20:00, a ekipa z Mediolanu podejmie Lazio dzień później również o 20:00.