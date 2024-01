Stało się! Jose Mourinho zwolniony w trybie natychmiastowym

Trzęsienie ziemi we włoskiej piłce. We wtorkowy poranek AS Roma poinformowała, że Jose Mourinho nie jest już trenerem. - AS Roma ogłasza, że Jose Mourinho i jego techniczni współpracownicy opuszczają klub ze skutkiem natychmiastowym. Portugalczyk prowadził rzymian od maja 2021 roku.

