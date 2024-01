Wielka wyprzedaż w klubie Polaka. Prokuratura przejęła pakiet udziałów

Hellas Verona nie notuje najlepszych wyników w tym sezonie. Zespół, w którym występuje m.in. Paweł Dawidowicz, znajduje się w strefie spadkowej, ale po 20 meczach traci tylko punkt do bezpiecznej strefy. To dzięki zwycięstwu 2:1 nad Empoli. Do tego spotkania Hellas miał tylko trzy wygrane spotkania w Serie A. W 14 z 20 meczów Hellasu w lidze wystąpił Dawidowicz, z czego czterokrotnie w roli kapitana. Ostatnie tygodnie są jednak bardzo ciężkie dla klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Na początku grudnia zeszłego roku włoskie media informowały, że do biur Hellasu zapukała Guardia di Finanza (Policja Finansowa), która przejęła dokumenty w związku z podejrzeniami, że Hellas zarejestrował umowy sponsorskie za pomocą fałszywych faktur i uniknął zapłaty 10 mln euro podatków. Maurizio Setti (prezes Verony) i 25 innych osób zostało objętych dochodzeniem. Klub potem wydał komunikat, w którym przekazał, że dochodzenie dotyczy firmy trzeciej, a nie dokładnie klubu. Nie przeprowadzono też żadnego przeszukania. Następnie prokuratura tymczasowo zajęła udziały Settiego.

To zatem stawia przyszłość klubu pod znakiem zapytania, tym bardziej że Setti był w trakcie negocjacji z amerykańskim funduszem, który oferował około 120 mln euro za większościowy pakiet udziałów w klubie. Dodatkowo Amerykanie widzieli Daniele De Rossiego w roli trenera Hellasu. Zimowe okno transferowe w klubie upływa pod znakiem wyprzedaży.

Wyprzedaż w klubie Polaka. To może się zakończyć spadkiem

Do tej pory z Hellasu odeszli Isak Hien, Filippo Terraciano i Martin Hongla, którzy trafili odpowiednio do Atalanty Bergamo, Milanu i Granady. Te transakcje dały Hellasowi niemal 16 mln euro. Dodatkowo Davide Faraoni został wypożyczony do Fiorentiny z opcją wykupu. Na tym zmiany w kadrze się nie kończą, bo włoskie media podają, że kolejnymi graczami w kolejce do sprzedaży są Josh Doig oraz Cyril Ngonge. Szkot był na liście Olympique Marsylia, ale Francuzi wycofali się z transferu przez opieszałość Hellasu. Wygląda na to, że Doig trafi teraz do Sassuolo.

W przypadku Belga zainteresowanie pojawia się ze strony Napoli, Aston Villi, Villarrealu czy Nottingham Forest, ale wygląda na to, że najbliżej sprowadzenia Ngonge jest Fiorentina. Obecna oferta zespołu z Toskanii to 8-9 mln euro, a Hellas liczy na 12-13 mln. Łącznie werończycy zarobili w tym sezonie ponad 65 mln euro.

Jak w takich okolicznościach wygląda sytuacja Dawidowicza? Kontrakt Polaka z Hellasem wygasa w czerwcu 2025 roku. Latem 2022 roku interesowało się nim Bournemouth i Fulham, a przed końcem poprzedniego sezonu Gianluca Di Marzio stwierdził na łamach "Przeglądu Sportowego", że Dawidowicz chce wykonać krok do przodu. Wtedy poza Fulham wśród potencjalnie zainteresowanych klubów wymienił Leicester City, obecnie występujące na poziomie Championship.

Hellas zagra w kolejnym ligowym meczu z Romą. To spotkanie odbędzie się w sobotę 20 stycznia o godz. 18:00.