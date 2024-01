To musiało się tak skończyć. Klub Polaków sięga po ostatnią deskę ratunku. Dwa razy się udało

W tym momencie Empoli jest drużyną z największą liczbą Polaków w składzie. Na stałe piłkarzem tego zespołu jest Sebastian Walukiewicz, a przed startem rozgrywek Bartosz Bereszyński przeniósł się do Empoli na zasadzie wypożyczenia z Sampdorii. Zimą do drużyny, również w ramach wypożyczenia, trafił Szymon Żurkowski ze Spezii Calcio. W ostatnim meczu z Hellasem Verona (1:2) Żurkowski strzelił gola po asyście Bereszyńskiego. Sytuacja Empoli wygląda jednak dramatycznie - obecnie zajmuje przedostatnie miejsce z 13 punktami i znajduje się w strefie spadkowej. Klub zatem postanowił działać.

REKLAMA

Zobacz wideo Ireneusz Jeleń ocenia karierę Roberta Lewandowskiego

Empoli walczy o utrzymanie. Kluczowa decyzja. Czas na "strażaka"

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informował, że władze Empoli podjęły decyzję o zwolnieniu Aurelio Andreazzoliego. Szkoleniowiec nie był w stanie wygrać żadnego z ośmiu ostatnich ligowych spotkań, a w całym sezonie zwyciężył zaledwie trzykrotnie. Andreazzoli objął Empoli w drugiej połowie września 2023 roku, kiedy to zastąpił zwolnionego Paolo Zanettiego. W tym momencie ma średnią 0,81 pkt na spotkanie, co nie daje większych perspektyw w kontekście walki o utrzymanie w Serie A. Klub potwierdził już tę informację w oficjalnym komunikacie.

Jego następcą, zgodnie z doniesieniami Di Marzio i innych włoskich dzienników, został Davide Nicola, który pozostawał bez pracy od lutego zeszłego roku. W tym przypadku kontrakt został podpisany do końca sezonu i jest w nim zapisana opcja przedłużenia współpracy w przypadku wywalczenia utrzymania.

Nicola jest określany we Włoszech "strażakiem" i ekspertem od tak trudnych sytuacji. Kiedy ten trener obejmował Crotone w sezonie 16/17, po połowie rozgrywek zespół miał dziewięć punktów. Ostatecznie udało mu się utrzymać dzięki świetnej końcówce. W wakacje spełnił obietnicę daną kibicom i przejechał rowerem trasę z Crotone do Turynu, która wynosi ponad 1200 kilometrów. To zajęło mu około dziewięciu dni. Podobną obietnicę dał fanom Salernitany, a po utrzymaniu drużyny przeszedł na piechotę trasę z Salerno do Watykanu, wynoszącą blisko 300 km.

W trakcie kariery trenerskiej Nicola prowadził także Lumezzane (2010-2012), Livorno (2012-2014), Bari (2014-2015), Udinese (2018-2019), Genoę (2019-2020) i Torino (styczeń-maj 2021). Jego pierwszym przeciwnikiem w roli trenera Empoli będzie AC Monza (21.01, godz. 15:00).

Obecnie Empoli zajmuje 19. miejsce z 13 punktami i traci pięć do Cagliari, które znajduje się tuż nad strefą spadkową. Gorsza punktowo od Empoli jest tylko Salernitana, która ma 12 punktów po 20 meczach tego sezonu.