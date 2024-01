Reprezentant Polski zabawił się w "polskim meczu". Sygnał dla Probierza. Cudo! [WIDEO]

Mateusz Wieteska nie notuje najlepszego okresu w Cagliari. Pojawiły się nawet informacje, że już wkrótce będzie zmuszony do zmiany otoczenia. Polak się jednak nie poddaje i stara się zdobyć zaufanie trenera, legendarnego Claudio Ranieriego, który niestety rzadko daje mu okazję do gry. Po raz ostatni pojawił się na boisku Serie A 8 października 2023 roku w meczu z AS Romą (1:4), a więc ponad trzy miesiące temu. Później szkoleniowiec wpuszczał go na murawę, ale w Pucharze Włoch, gdzie prezentował się z całkiem dobrej strony. I w końcu otrzymał szansę na powrót do ligowych zmagań. Co więcej, wykorzystał ją perfekcyjnie.

Kapitalna akcja Wieteski. Był o krok od pokonania Skorupskiego. Gol i tak padł

W niedzielę 14 stycznia Cagliari podejmowało na własnym stadionie Bolonię. To właśnie przeciwko tej drużynie Wieteska rozegrał jesienią debiutanckie spotkanie w barwach nowego klubu. Wówczas jego ekipa przegrała 1:2, ale on zaliczył kapitalną asystę.

Gra przeciwko drużynie Łukasza Skorupskiego ewidentnie odpowiada Polakowi, ponieważ w niedzielę znów zaprezentował się bardzo dobrze i był bliski strzelenia gola. Mowa o akcji z 69. minuty spotkania. Wówczas Cagliari wykonywało rzut rożny. Piłka powędrowała w pole karne, ale wybił ją w powietrze jeden z piłkarzy Bolonii i nieco oddalił zagrożenie. Na futbolówkę czekał już jednak Wieteska. Polak kapitalnie opanował ją, stojąc tyłem do bramki, a następnie oszukał dwóch rywali i oddał strzał.

Finalnie piłka zatrzepotała w siatce, ale gola nie przypisano Wietesce. Tor lotu futbolówki przeciął Riccardo Calafiori i to właśnie jemu zaliczono samobójcze trafienie. Nie ulega jednak wątpliwości, że nasz rodak znacząco przyczynił się do zdobycia bramki. Co więcej, to ona przesądziła o zwycięstwie Cagliari. Finalnie mecz zakończył się wynikiem 2:1.

Wieteska walczy o więcej minut w Serie A. Ten mecz mógł mu znacząco pomóc

Tym samym był to znakomity powrót Wieteski na boiska Serie A. Niewykluczone, że takim zachowaniem przekona do siebie Claudio Ranieriego i otrzyma w przyszłości więcej minut, a jego pozycja w klubie zdecydowanie się polepszy. Jak na razie rozegrał zaledwie osiem meczów dla Cagliari, zdobywając tylko jedną asystę. Na murawie spędził łącznie 705 minut we wszystkich rozgrywkach.

Dzięki niedzielnemu zwycięstwu ekipa Wieteski wydostała ze strefy spadkowej - obecnie zajmuje 17. lokatę z dorobkiem 18 punktów. Bolonia pozostała natomiast na szóstym miejscu - 32 punkty.

Cagliari jest siódmym klubem w karierze Wieteski. Wcześniej defensor grał w Pogoni Grodzisk Mazowiecki, Legii Warszawa, Dolcanie Ząbki, Chrobrym Głogów, Górniku Zabrze oraz w Clermont Foot. We francuskiej ekipie występował niemal do końca sierpnia 2023 roku, po czym przeniósł się do Włoch.