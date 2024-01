Oto prawda o transferze Zielińskiego. Dyrektor giganta postawił sprawę jasno

Piotr Zieliński wydaje się już o krok od Interu Mediolan. Nie tak dawno włoska "La Gazetta dello Sport" przekonywała, że w zasadzie wszystko jest już przesądzone. - "Zieliński powiedział 'tak' Interowi. Oczekuje się go w czerwcu bez kwoty odstępnego" - zapowiadała prosto z okładki. Pewne jest to, że kontrakt reprezentanta Polski wygasa za kilka miesięcy, a obie strony już w tej chwili mają prawo się porozumieć w kwestii przyszłej umowy. Na ten temat wypowiedział się dyrektor sportowy Interu Giuseppe Marotta.

Co z transferem Zielińskiego do Interu? Dyrektor sportowy zabrał głos. "Mogę powiedzieć, że..."

Jeszcze na początku grudnia Marotta wypowiadał się o potencjalnym transferze Zielińskiego bardzo ostrożnie. - O Zielińskim wiem tyle, że wygasa mu kontrakt. Myślę, że Napoli dba o to, by dogadać się z nim przed końcem czerwca. W tej chwili nie kontaktowaliśmy się z Piotrem, ale monitorujemy graczy, którym wygasają umowy. Teraz jest za wcześnie, by interweniować. Zieliński to utalentowany gracz, ale dla dobra Napoli mam nadzieję, że uda mu się znaleźć porozumienie - mówił tuż przed meczem między oboma klubami.

Wystarczył miesiąc, by dyrektor sportowy Interu zaczął być bardziej konkretny. W wywiadzie dla włoskiego Sky Sports ponownie został zapytany o ewentualną umowę z Zielińskim. - W styczniu kluby mogą kontaktować się z zawodnikami, którzy pod koniec czerwca będą wolnymi agentami. Zwracamy uwagę na każdą okazję. Podobnie jak wszystkie drużyny chcemy być aktywni w tym zakresie. Mogę jednak powiedzieć, że absolutnie nie osiągnęliśmy żadnego porozumienia - wyznał, tym samym jednocześnie unikając odpowiedzi, ale i jej udzielając. Wygląda na to, że Inter i Zieliński na razie nie są dogadani, wbrew temu, co można było ostatnio przeczytać.

Marotta dostał także pytanie o potencjalne wzmocnienia w trwającym oknie transferowym. Chodziło między innymi o wzmocnienia w ofensywie. - Mamy w tym sezonie najbardziej skuteczny atak w Serie A. Zdobyliśmy 49 bramek, więc nie ma realnej potrzeby pozyskiwania nowych napastników na ten sezon - zadeklarował.

W sobotę Inter pokonał na wyjeździe Monzę 5:1 i zachował pozycję lidera Serie A. W tabeli ma 51 punktów i na ten moment o pięć wyprzedza drugą ekipę Juventusu. Napoli Piotra Zielińskiego jest dopiero szóste z dorobkiem 31 punktów.