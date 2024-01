Polak podawał, Polak strzelił. Cudeńko w Serie A! "Niesamowity powrót" [WIDEO]

Kiedy po zakończeniu ubiegłego sezonu Spezia spadła do Serie B, wydawało się, że Żurkowski błyskawicznie znajdzie nowego pracodawcę. Tak się jednak nie stało i był zmuszony rozpocząć rozgrywki na zapleczu Serie A. Jego udana gra, choć zdarzały się też znacznie słabsze momenty, przykuła uwagę silniejszych zespołów.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz załamuje ręce nad polskimi skokami

Szymon Żurkowski strzelił gola dla Empoli. "Niesamowity powrót"

We wtorek 9 stycznia nieoczekiwanie Empoli zakomunikowało, że postanowiło wypożyczyć pomocnika do końca obecnego sezonu. Tym samym Żurkowski wrócił do drużyny po półtorarocznej przerwie. Kilkanaście miesięcy temu grał dla Empoli na zasadzie wypożyczenia, ale z Fiorentiny. Jak widać, nadal mają tam o nim bardzo dobre zdanie i ponownie mu zaufano.

Reprezentant Polski nie miał zbyt dużo czasu, aby zaznajomić się ze sposobem gry trenera Aurelio Andreazzoliego, ponieważ w sobotę jego zespół zmierzył się na wyjeździe z Hellasem Werona. Żurkowski rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, ale pojawił się na placu gry w 56. minucie. Po zaledwie dwóch minutach miał już na koncie żółtą kartkę. Osiem minut później zapisał się w protokole meczowym już w prawidłowy sposób. Fantastycznie wykorzystał dośrodkowanie Bartosza Bereszyńskiego i kapitalnym uderzeniem zdobył bramkę kontaktową. Hellas prowadził bowiem już wtedy 2:0.

"Niesamowity powrót. Jeszcze Empoli nie zginęło, póki Polacy są na boisku" - emocjonowali się komentatorzy. "Proszę spojrzeć, jak inteligentnie uderzył Żurkowski. To nie był mocny strzał, ale na tyle precyzyjny... Posłał piłkę dokładnie tam, gdzie chciał" - dodali.

Mimo tego trafienia nie udało się odrobić strat. Hellas utrzymał jednobramkowe prowadzenie już do końca gry. Tym samym piłkarze Empoli nie byli w stanie przełamać fatalnej passy, ponieważ czekają na zwycięstwo od 12 listopada, czyli aż od ośmiu meczów.

Po 20 kolejkach Serie A Empoli zajmuje dopiero 19. miejsce w tabeli z dorobkiem 13 pkt, a do wyjścia ze strefy spadkowej traci cztery punkty. Najbliższe spotkanie rozegra w niedzielę 21 stycznia, kiedy zmierzy się u siebie z Monzą.