A jednak! Gwiazdor już chce uciekać z Arabii. "Klub Polaków" chce wykorzystać sytuację

Jordan Henderson przez 12 lat był zawodnikiem Liverpoolu. Dzięki swojemu zaangażowaniu na boisku, jak i poza nim szybko zyskał powszechną sympatię kibiców. W końcu stał się kapitanem drużyny. Latem zeszłego roku piłkarz zdecydował się na sensacyjny ruch. Przeszedł do saudyjskiego Al-Ettifaq, co spotkało się burzliwą reakcją w całej Anglii. Okazuje się, że pomocnikowi po zaledwie pół roku przestało się podobać w tym kraju. Znalazł się już na niego chętny. Możemy więc być świadkami sensacyjnego transferu.

Jordan Henderson desperacko chce wracać do Europy. Pomoże mu klub Polaków? "Opłaci monstrualną pensję"

Jak pisaliśmy na Sport.pl, "Anglik nie może przyzwyczaić się do upałów i wilgoci panujących w Arabii Saudyjskiej, a i narzeka na brak kibiców na stadionach". Sporo mówiło się o jego chęci powrotu do Anglii. Zainteresowanie miały przejawiać m.in. Crystal Palace, Fulham oraz Newcastle. To jednak wymagałoby od nich sporego wydatku. Tymczasem sytuację będzie próbował wykorzystać inny europejski potentat.

Chodzi o włoski Juventus, którego podobno nie zrażają nawet gigantyczne wymagania finansowe piłkarza i jego klubu. "Jordan Henderson w Juventusie to poważna sprawa, a nie żmudne negocjacje. Juventus gotowy zaakceptować następujące warunki: wypożyczenie na 18 miesięcy z możliwością odejścia w czerwcu. Opłaci 1,5 miliona monstrualnej pensji byłego gracza Liverpoolu, ale Al-Ettifaq zwolni go bez dodatkowej opłaty. Jest już aprobata ze strony Allegriego, dla którego jest to pomocnik pierwszego wyboru. Jesteśmy na zaawansowanym etapie" - poinformował w portalu X dziennikarz Sport Italia, Alfredo Pedulla.

Jeżeli informacje dziennikarza się potwierdzą, to Henderson zagra w jednej drużynie m.in. z Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem. Juventus na ten moment zajmuje drugie miejsce w tabeli Serie A z zaledwie dwupunktową startą do liderującego Interu Mediolan i będzie się bić o mistrzostwo Włoch. Z Al-Ettifaq o walce o najwyższe cele 33-latek może tylko pomarzyć. Zespół prowadzony przez Stevena Gerrarda w lidze saudyjskiej jest dopiero ósmy.