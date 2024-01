Zieliński w ostatniej chwili wypadł z kadry meczowej Napoli i się zaczęło. Ruszyła lawina

Napoli zakończyło poprzedni sezon mistrzostwem Włoch, pierwszym w historii klubu od 33 lat. W obecnie trwających rozgrywkach zespół radzi sobie już dużo gorzej. Sezon rozpoczął Rudi Garcia, który zastąpił odchodzącego Luciano Spallettiego. Francuz poprowadził Napoli w zaledwie 16 meczach, a potem jego miejsce zajął Walter Mazzarri, mający za sobą pracę w Neapolu w latach 2009-2013. Po 19. kolejkach Napoli zajmuje dziewiąte miejsce z 28 punktami i traci 20 do prowadzącego Interu Mediolan. Poza tym mistrzowie Włoch są już poza Coppa Italia, gdzie przegrali 0:4 z Frosinone Calcio w 1/8 finału.

Zaskakująca absencja Zielińskiego. Klub wyjaśnia. "Miejmy nadzieję"

W 20. kolejce ligi włoskiej Napoli rywalizuje u siebie z Salernitaną w derbach regionu Kampania. W kadrze mistrzów kraju na to spotkanie znalazł się Piotr Zieliński, ale ostatecznie nie pojawił się ani w pierwszym składzie, ani na ławce rezerwowych. "Zieliński nie będzie dostępny na to spotkanie z powodu zmęczenia mięśniowego" - przekazał klub w mediach społecznościowych na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem meczu. Te doniesienia Napoli wywołały lawinę spekulacji i wątpliwości wśród kibiców czy ekspertów.

"Zieliński był początkowo powołany na dzisiejszy mecz. W tygodniu włoskie media donosiły, że dogadał się z Interem na letni transfer. Miejmy nadzieję, że to kwestia zmęczenia, a nie początek zsyłek na trybuny. Luz, że odpoczywa, ale taki odpoczywający piłkarz z reguły siedzi na ławce, a nie jest puszczany na trybuny" - pisze Michał Borkowski, ekspert od ligi włoskiej i komentator Viaplay. Na portalu X pojawiają się też prześmiewcze wpisy, że wspomniane "zmęczenie" jest związane z transferem do Interu.

Co dalej z Zielińskim? Włoskie media: Inter Mediolan głównym faworytem

W związku z wygasającym kontraktem Zielińskiego (umowa do czerwca 2024) przez ostatnie tygodnie regularnie we włoskich mediach pojawiają się doniesienia o możliwej zmianie otoczenia. Za głównego faworyta do pozyskania reprezentanta Polski wskazuje się Inter Mediolan. Z doniesień "La Gazzetty dello Sport" wynika, że obecny lider Serie A miał zaproponować Zielińskiemu trzyletni kontrakt z opcjonalnym rokiem dodatkowej współpracy, dzięki któremu zarobi 4,5 mln euro netto plus bonusy. Na okładce tego dziennika stwierdzono wręcz, że Zieliński powiedział już "tak" Interowi.

Zieliński jest piłkarzem Napoli od sierpnia 2016 roku, kiedy to odszedł za 16 mln euro. W tym czasie, poza mistrzostwem Włoch, wygrał też krajowy puchar, a w 353 meczach strzelił 50 goli i zanotował 46 asyst. Ten sezon jest już dużo gorszy w jego wykonaniu, ponieważ ma trzy gole i trzy asysty w 24 spotkaniach, a w niedawnym spotkaniu z Torino (0:3) został zmieniony już po pierwszej połowie.