Wielki powrót reprezentanta Polski. Znów będzie grał w topowej lidze

Szymon Żurkowski gra we Włoszech od wielu lat, chociaż wiedzie mu się tam różnie. We Fiorentinie grał bardzo mało, przez co w styczniu 2023 r. został wypożyczony do Spezii, która po pół roku miała obowiązek go wykupić. Tak też się stało, ale od tamtego czasu sytuacja Polaka się pogorszyła.

Zeszły sezon Spezia zakończyła spadkiem do Serie B. Mogło się wydawać, że na tym poziomie polski pomocnik będzie grał regularnie, ale tak nie jest. W obecnym sezonie wystąpił w 16 meczach ligowych, tyle że przełożyło się to na zaledwie 634 minuty na boisku (na 1440 możliwych). Z tego powodu można było się zastanawiać, czy nie zdecyduje się na zmianę klubu.

Szymon Żurkowski coraz bliżej powrotu do Empoli. "Jutro pierwszy trening"

Pod koniec zeszłego roku zaczęto spekulować, że Żurkowski może trafić do grającego w Serie A Empoli. Niedawno potwierdził to Gianluca Di Marzio, ekspert do spraw rynku transferowego, według którego transakcja z udziałem Polaka mogła zostać sfinalizowania już w tym tygodniu. Teraz ten sam dziennikarz przekazał kolejne ważne informacje. "Żurkowski przeszedł badania lekarskie. Jutro (we wtorek 9 stycznia - red.) pierwszy trening" - napisał na Twitterze. Niedługo powinien podpisać też kontrakt, na mocy którego trafi na półroczne wypożyczenie.

Dla 26-latka będzie to powrót do zespołu, w którym występował w latach 2020-2022. Był to dla niego najbardziej udany okres we Włoszech, najpierw awansował z Empoli do Serie A, a potem walnie przyczynił się do tego, że udało się w niej pozostać. W sezonie 2021/22 rozegrał 35 meczów ligowych, w nich strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty. Dzięki temu przebił się do reprezentacji Polski, w której zadebiutował w marcu 2022 r.

Szymon Żurkowski w Empoli spotka się z dwoma Polakami. Powalczą o utrzymanie

W Empoli Szymon Żurkowski spotka się z Bartoszem Bereszyńskim oraz Sebastianem Walukiewiczem. We trzech będą starać się o to, aby ich drużyna utrzymała się w Serie A. Ostatnio idzie jej źle, w siedmiu meczach zdobyła tylko trzy punkty i zajmuje 19. (przedostatnie) miejsce w tabeli.