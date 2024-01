Gromy spadły na Zielińskiego. Włosi mówią jednym głosem

Napoli na zakończenie 2023 roku przegrało 0:4 z Frosinone, 0:2 z AS Romą i zremisowało 0:0 z Monzą. Mistrzowie Włoch są cieniem zespołu z poprzedniego sezonu i z pewnością liczyli, że zdołają przełamać się w pierwszym meczu w 2024 roku. Zamiast tego zaliczyli jednak kolejny blamaż, a słabo zagrał Piotr Zieliński.

Piotr Zieliński "myślami gdzie indziej". Fatalny występ Polaka w żałosnym meczu Napoli

Zieliński na boisko wybiegł w pierwszym składzie, ale nieszczególnie wyróżniał się wśród kolegów. W 37. minucie otrzymał żółtą kartkę, a cztery minuty później zmarnował świetną sytuację w polu karnym rywali. Pomocnik otrzymał podanie piętą od Giacomo Raspadoriego i po dobrym dryblingu przewrócił się bez kontaktu z przeciwnikiem. Chwilę później Napoli przegrywało już 0:1 i przy takim wyniku udało się na przerwę. Po niej Zieliński na boisko już nie wrócił.

Prawdopodobnie zmiana Polaka była efektem jego kiepskiej gry. Nieszczególnie udany występ pomocnika zauważył nie tylko trener i kibice, ale również włoskie media. Te oceniły go bardzo krytycznie.

"Całkowicie nieobecny, kto wie, czy myślami nie jest już gdzie indziej. Potyka się o rzut kamieniem od bramkarza" - pisze portal calcionapoli1926.it i ocenia Polaka na 4,5 w skali od 1 do 10. Oczywiście nie zabrakło aluzji do potencjalnego transferu zawodnika do Interu Mediolan.

Na taką samą ocenę Zieliński zasłużył według dziennikarzy calcionapoli24.it. "Widać go było tylko w akcji, kiedy doprowadził Raspadoriego do strzału. Mógł uniknąć żółtej kartki, a później potknął się pod bramką" - czytamy.

Trio 4,5-punktowych ocen dla pomocnika dopełnia portal torrechannel.it. "Nie było jego gry godnej uwagi. Mało było go widać. Duch" - oceniono.

Nieco lepsze zdanie o występie Zielińskiego mieli eksperci "OA Sport". Tam zawodnik otrzymał ocenę 5,5 w skali do 1 do 10. Nie oznacza to jednak braku krytyki. "Jeden z zawodników z najlepszą techniką w środku pola, a dziś nie miał żadnego wpływu. Widać niewiele albo nic. Zmarnował świetną sytuację w polu karnym" - piszą Włosi.

Również sportfocus24.it dał Zielińskiemu 5,5, ale nie omieszkał go skrytykować. "Tak naprawdę nigdy nie wszedł do gry. Trener zmienił go za Mazzochiego, który zaliczył fatalny debiut" - czytamy.

Napoli przegrało mecz 0:3 i zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w ligowej tabeli. Piotr Zieliński i jego koledzy będą mieli idealną szansę, by wyjść z letargu, już 13 stycznia o 15:00. Wtedy to na własnym stadionie zagrają w Salernitaną w derbach Kampanii.