Polak przepadł w Serie B. Teraz jest o krok od sensacyjnego powrotu do elity

Szymon Żurkowski od wielu lat występuje we Włoszech. W styczniu zeszłego roku trafił na półroczne wypożyczenie z Fiorentiny do Spezii, która potem miała obowiązek go wykupić. Tak też się stało, tyle że w międzyczasie spadła do Serie B. W dodatku pomocnik zaczął mieć problemy.

Od początku sezonu 26-latek nie może się przebić do podstawowego składu. Zagrał w 17 meczach, lecz tylko w siedmiu z nich od pierwszej minuty, w dodatku nie zdobył żadnej bramki i zaliczył tylko jedną asystę. Przez to zaczęto spekulować, że może zostać wytransferowany.

Szymon Żurkowski może wrócić do Empoli. Transfer o krok

Niedawno pojawiły się doniesienia, że Żurkowskim interesuje się grające w Serie A Empoli. W tym klubie występował już w latach 2020-2022 (wypożyczenie z Fiorentiny) i szło mu bardzo dobrze - pomógł awansować do elity, a potem się w niej utrzymać. Grając tam, zadebiutował w reprezentacji Polski (marzec 2022 r.) W najwyższej klasie rozgrywkowej zaliczył 35 występów, w których strzelił sześć goli i zaliczył trzy asysty. Przeszkodą mogła być wysoka pensja Polaka w Spezii, poza tym kontynuować współpracę z nim chciał klubowy trener.

Wydaje się, że transfer pomocnika staje się coraz bardziej realny. Znany dziennikarz Gianluca Di Marzio przekazał, że w poniedziałek 8 stycznia mają odbyć się dalsze negocjacje. "Jeśli te rozmowy okażą się decydujące, Żurkowski mógłby przejść badania we wtorek lub środę" - czytamy na stronie gianlucadimarzio.com. Do Empoli miałby trafić na zasadzie półrocznego wypożyczenia.

Empoli chce Szymona Żurkowskiego. Ma pomóc w walce o utrzymanie

Gdyby 26-latek ostatecznie trafił do byłej drużyny, jego zadaniem będzie wesprzeć ją w walce o pozostanie w Serie A. W sześciu ostatnich meczach zdobyła ona zaledwie trzy punkty i aktualnie zajmuje 19., czyli przedostatnie miejsce w tabeli. Piłkarzami Empoli są Bartosz Bereszyński oraz Sebastian Walukiewicz.