Juventus z Milikiem zmiażdżył klub Polaka. Co za demolka. I jaki gol! [WIDEO]

Juventus jest w bieżącym sezonie w bardzo dobrej dyspozycji. Regularnie wygrywa mecze i obecnie traci tylko dwa punkty do liderującego w Serie A Interu Mediolan. Ekipa Massimiliano Allegriego bierze również udział w Pucharze Włoch. W tych rozgrywkach pierwszy mecz rozegrała w czwartek o godzinie 21:00. Tego dnia podejmowała u siebie Salernitanę, czyli ostatnią drużynę Serie A. Arkadiusz Milik wyszedł w pierwszym składzie, a Wojciech Szczęsny rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych. Po drugiej stronie od początku zagrał Mateusz Łęgowski.

Salernitana sprawiła problemy Juventusowi w pierwszej połowie

Nieoczekiwanie na samym początku starcia prowadzenie objęła Salernitana po fatalnym błędzie Federico Gattiego. Obrońca pod presją Łęgowskiego bardzo niecelnie podał we własne pole karne i piłkę przejął Chukwubuikem Ikwuemesi. Nigeryjczyk nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem bramkarza z bliskiej odległości. Goście nie cieszyli się jednak długo z prowadzenia. Nieco ponad 10 minut później Juventus wyrównał stan rywalizacji po golu Fabio Mirettiego.

Gospodarze nie zamierzali się zatrzymywać i mieli kilka kolejnych okazji do zdobycia bramki. Przyniosło to efekty w 35. minucie. Tym razem na listę strzelców wpisał się Andrea Cambiaso. Ostatecznie więcej w pierwszej połowie się nie wydarzyło i Juventus zszedł do szatni, prowadząc 2:1.

Juventus pokonuje Salernitanę i melduje się w ćwierćfinale Pucharu Włoch

Niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy Juventus podwyższył prowadzenie. Bliski gola był Arkadiusz Milik, ale jego strzał obronił Vincenzo Fiorillo. Piłka trafiła tuż pod nogi Daniele Ruganiego, który wpakował ją do siatki. W dalszej części meczu gospodarze mieli wyraźną przewagę. Częściej utrzymywali się przy piłce i przeprowadzali większą liczbę okazji. Salernitana z kolei była kompletnie bezradna i nie była w stanie zagrozić bramce rywali.

W 75. minucie Juventus zdobył kolejną bramkę. I udział w niej miał Arkadiusz Milik. Polak podał do Kenana Yildiza. Młody Turek oddał strzał, z którym poradził sobie bramkarz, ale piłka po jego interwencji niefortunnie odbiła się od Dylana Bronna i wpadła do siatki. Na tym Juventus się nie zatrzymywał i pod koniec spotkania strzelił kolejnego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się Kenan Yildiz. Chwilę później piękną bramkę zdobył także Timothy Weah. Ostatecznie ekipa z Turynu pokonała Salernitanę 6:1.

Juventus 6:1 Salernitana

Strzelcy: Fabio Miretti (12'), Andrea Cambiaso (35'), Daniele Rugani (54'), Dylan Bronn (75', samobój), Kenan Yildiz (88'), Timothy Weah (90+1'); Chukwubuikem Ikwuemesi (1')

Tym samym Juventus awansował do ćwierćfinału Pucharu Włoch, gdzie zmierzy się z Frosinone. Rywale ekipy z Turynu w poprzednim etapie sprawili sporą niespodziankę i pokonali Napoli aż 4:0.