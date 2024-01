To może być przełom dla reprezentanta Polski. Dwie opcje na stole. I to jakie

Kamil Piątkowski kilka lat temu wydawał się materiałem na topowego obrońcę. W 2021 r. przebojem przebił się do reprezentacji Polski, prowadzonej wówczas przez Paulo Sousę, w której zagrał trzy spotkania. Stanowił także trzon defensywy Rakowa Częstochowa i wkrótce trafił do słynącego z dobrego podejścia do młodzieży RB Salzburg. Przygoda w Austrii od początku nie układa się najlepiej, ale w końcu może nastąpić przełom.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kwolek po zwycięstwie nad Zaksą: W końcówkach mieli troszeczkę więcej błędów

To byłby hit. Kamil Piątkowski zaoferowany AS Romie. Zagrałby z Zalewskim

Rok temu RB Salzburg wypożyczył Piątkowskiego do belgijskiego Gentu. Tam Polak wyraźnie odżył. Stał się zawodnikiem pierwszego wyboru, na co nie mógł liczyć w Austrii, rozegrał 21 meczów i zaliczył dwie asysty. Teraz rozważana jest podobna opcja, tyle że wymiany kluby, do których miałby trafić, są co najmniej szczebel wyżej.

Jak poinformował portal laroma24.it, Piątkowski został zaoferowany przez pośredników dyrektorowi sportowemu AS Romy Tiago Pinto. Klub, w którym na co dzień występuje inny reprezentant Polski Nicola Zalewski, właśnie szuka środkowego obrońcy. W grę wchodzi wyłącznie wypożyczenie. Portal jest zachwycony warunkami fizycznymi 23-latka, znakomitym odbiorem oraz rozegraniem piłki. Dostrzega jednak jeden mankament. - Słabym punktem tego piłkarza jest z pewnością jego sprawność fizyczna, zresztą często padał ofiarą kontuzji - podkreślił.

Nie tylko Roma wchodzi w grę. Piątkowski przejdzie do LaLiga?

Transfer do Romy wydawałby się wręcz sensacyjny, biorąc pod uwagę, że nawet w Salzburgu Piątkowski nie wywalczył sobie pewnego miejsca w pierwszym składzie. W austriackiej Bundeslidze rozegrał w tym sezonie tylko siedem meczów. Do tego dołożył trzy występy w Lidze Mistrzów. W Serie A może być o to jeszcze trudniej.

Okazuje się jednak, że ściągnięcie piłkarza z Jasła rozważają nie tylko Włosi. Jak poinformował hiszpański dziennikarz Rafael Lamelas z portalu Ideal, interesuje się nim także Granada.

Informację tę potwierdził także austriacki dziennik "Kronen Zeitung". Klub ma akurat ogromne problemy z defensywą. Stracił już w tym sezonie 40 bramek, co jest drugim najgorszym wynikiem w LaLiga. Piątkowski miałby pomóc w walce o utrzymanie. Drużyna ta zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.