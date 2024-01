Media: Nowe wieści ws. Zielińskiego. Nastąpił nieoczekiwany zwrot

W ostatnim czasie zagraniczne media rozpisują się na temat przyszłości Piotr Zielińskiego. Kontrakt Polaka z Napoli wygasa po zakończeniu sezonu. Daleko mu do przedłużenia umowy i prawdopodobnie latem zmieni klub. Zdaniem dziennikarzy przeniesie się do Interu Mediolan.

Zwrot ws. przyszłości Zielińskiego. Dziennikarz ujawnia

Włosi są niemal pewni, że Zieliński trafi do Mediolanu. Niedawno wprost powiedział o tym Raffaele Auriemma ze SportMediaset. - Jeśli Elmas by pozostał (niedawno trafił do RB Lipsk - przyp. red.), to Zieliński by nie grał, ponieważ Polak jest już w Interze - stwierdził. Teraz w tej sprawie nastąpił jednak zwrot. Zdaniem Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl transfer Polaka wcale nie jest jeszcze przesądzony, ponieważ ostatnie słowo będzie należało do piłkarza.

Dziennikarz wspomniał przy tym o sytuacji z lata ubiegłego roku. Wówczas Zieliński był o krok od przenosin do saudyjskiego Al-Ahli. Oba kluby doszły do porozumienia w sprawie ceny za pomocnika i wydawało się, że Polak trafi na Bliski Wschód. Wszystko posypało się na ostatniej prostej, ponieważ zawodnik finalnie odmówił przenosin do Arabii Saudyjskiej i pozostał w Napoli. Włodarczyk twierdzi jednak, że Zieliński raczej zmieni klub. "Gdybym miał stawiać, to na teraz Polak jest znacznie bliżej odejścia niż pozostania w Neapolu" - czytamy.

W bieżącym sezonie Piotr Zieliński regularnie pojawia się w wyjściowym składzie Napoli. Do tej pory rozegrał 23 mecze, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst. Kolejną okazję do gry będzie miał w najbliższą niedzielę o godzinie 15:00. Tego dnia Napoli zmierzy się na wyjeździe z Torino. Zespół Polaka po 18 kolejkach zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów.