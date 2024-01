Wszystko jasne ws. transferu Zielińskiego! Słowa są tu zbędne

Kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli wygasa po zakończeniu bieżącego sezonu i wiele wskazuje na to, że opuści latem klub za darmo. W ostatnim czasie włoskie media rozpisują się o przyszłości Polaka i łączą go głównie z przenosinami do Interu Mediolan.

Zieliński znalazł się na okładce "Corriere dello Sport". Włosi zapowiadają transfer

Tym razem sytuacją Zielińskiego zajęło się "Corriere dello Sport". Pomocnik znalazł się na okładce rzymskiego dziennika. "Zieliński wybrał Inter" - czytamy. Dziennikarze dodają, że ekipa z Mediolanu ma Polaka "w garści" i latem przeniesie się do tego zespołu. Ma podpisać czteroletni kontrakt i zarabiać 4,5 miliona euro rocznie. "Odnowienie kontraktu z Napoli stanęło w martwym punkcie. Marotta (prezes zarządu Interu - przyp. red.) wywęszył darmowy transfer" - czytamy dalej.

Niedawno na temat przenosin Zielińskiego do Interu wypowiedział się także Raffaele Auriemma ze SportMediaset. - W Napoli panuje kompletne zamieszanie. Jeśli Elmas by pozostał (niedawno trafił do RB Lipsk - przyp. red.), to Zieliński by nie grał, ponieważ Polak jest już w Interze - powiedział w programie na kanale Italia 1. Z kolei Paolo Esposito nie wyklucza, że Zieliński może trafić do Mediolanu jeszcze zimą. - Widzę taką opcję. Napoli zarobiłoby 10 milionów euro, płatne w dwóch ratach, zamiast tracić go za darmo latem, po sezonie - powiedział, cytowany przez portal Arenanapoli.it.

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od 2016 roku. Z klubem z południa Włoch sięgnął między innymi po mistrzostwo kraju. W trwającym sezonie rozegrał 23 mecze, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst. Jego drużyna w ostatnim czasie bardzo rozczarowuje. W minionej serii spotkań zaledwie zremisowała bezbramkowo z Monzą i po 18 kolejkach zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów.