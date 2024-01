Media: Zwrot ws. Szczęsnego. Oto decyzja Juventusu

Na początku kariery w Juventusie Wojciech Szczęsny był zmiennikiem Gianluigiego Buffona, ale z czasem Polak pojawił się na stałe między słupkami i stał się pewnym punktem zespołu. Nie inaczej, jeśli chodzi o jego rolę, jest w tym sezonie, gdzie Szczęsny ma dziewięć czystych kont po szesnastu meczach i pomaga Juventusowi pozostać w czołówce. Jak mogą wyglądać jego kolejne miesiące w Turynie?

Juventus chce przedłużyć umowę ze Szczęsnym. Ma w tym cel. "Trudna sytuacja"

Portal tuttomercatoweb.com informuje, że Juventus może przedłużyć umowę ze Szczęsnym. Klub chciałby związać się z Polakiem na jeszcze jeden sezon w porównaniu do obecnego kontraktu, czyli finalnie do czerwca 2026 roku. Obecnie Szczęsny zarabia 6,5 mln euro za sezon, a Juventus chciałby rozłożyć jego pensję na kilka sezonów, więc wolałby ją obecnie obniżyć do około 4,5 mln euro. Taki pomysł może być trudny do zrealizowania i prędzej Szczęsny mógłby zgodzić się na obniżkę do pięciu mln euro rocznie.

Wspomniane źródło wskazuje na to, że dojście do porozumienia może być trudne, mimo faktu, że rodzina Szczęsnego świetnie czuje się w Turynie i nie chciałaby się przeprowadzać. "Kontakty między stronami trwają już od kilku tygodni. Sytuacja nie jest jednak niemożliwa, ale trudna właśnie ze względu na kwestię ekonomiczną" - czytamy w artykule. Dodatkowo Włosi przekonują, że celem Szczęsnego jest występ z reprezentacją Polski na mistrzostwach świata w 2026 roku. Wtedy mundial odbędzie się w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych.

Te wieści mogą nieco zaskakiwać, ponieważ Szczęsny mówił otwarcie w ostatnich miesiącach, że mundial w Katarze jest jego ostatnim w karierze, natomiast ostatnim wielkim turniejem ma być Euro 2024. - Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, żebym w 2026 roku był w stanie z tym samym ogniem, który dzisiaj czuję, grać w piłkę. A to oznacza, że nie będę grał w piłkę. Aż tak stary nie jestem, żeby myśleć o końcu kariery w reprezentacji już teraz. Jednak cztery lata to jest długi czas. Może się to zmienić. Mam poczucie, że gram ostatni mundial - tłumaczył Szczęsny w wywiadzie dla TVP Sport.

Jeśli Szczęsny zdecyduje się na przedłużenie kontraktu z Juventusem, to w momencie wypełnienia umowy będzie miał 36 lat oraz dziewięć sezonów za sobą w biało-czarnych barwach. Obecnie Szczęsny ma na koncie trzy mistrzostwa Włoch, dwa krajowe Puchary i Superpuchary oraz 97 czystych kont w 233 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Juventus też walczy zaciekle w tym sezonie o kolejne mistrzostwo Włoch. Zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego jest wiceliderem Serie A z 43 punktami i traci dwa do prowadzącego Interu Mediolan.