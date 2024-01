Media: Kluczowe wieści dla Zielińskiego. "Biały dym blisko"

Piotrowi Zielińskiemu za pół roku wygasa umowa, a Aurelio De Laurentiis nie da mu podwyżki. Prezes Napoli najchętniej obciąłby pensje Polakowi, więc wiele wskazuje, że pomocnik jednak skusi się na ofertę Interu. Jeśli miałby już teraz podpisać kontrakt z mediolańskim klubem, ale obowiązujący od 1 lipca, to pewnie wiosną nie graby już w Napoli. Ale może jednak Zieliński już teraz zmieni klub. Tak przynajmniej uważa dziennikarz Paolo Esposito.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

- Widzę taką opcję. Napoli zarobiłoby 10 milionów euro, płatne w dwóch ratach, zamiast tracić go za darmo latem, po sezonie. Wydaje się, że Piotr już dogadał się z Interem ws. kontraktu. A i Inter chętnie miałby Polaka w składzie już zimą - zdradził Esposito, którego cytuje serwis arenanapoli.it.

Warto dodać, że w styczniu Napoli opuścił Elif Elmas, ważny rezerwowy, który trafi do RB Lipsk. A to nie koniec kłopotów trenera Waltera Mazzarriego, bo w styczniu na Puchar Narodów Afryki wyjedzie Zambo Anguissa, podstawowy pomocnik. Rozwiązaniem tych problemów ma być Lazar Samardzić.

Kim jest Samardzić?

Kiedyś grał dla młodzieżówki Niemiec, a teraz ma na koncie pięć meczów w reprezentacji Serbii. Kibice Serie A znają go przede wszystkim z występów dla Udinese. Transfermarkt wycenia 21-latka na 20 milionów euro, ale dziennik "II Matino" informuje, że Udinese zarobi na nim 25 mln. Natomiast piłkarz ma otrzymać 2,5 miliona euro rocznie. - Biały dym jest blisko. Ojciec piłkarza już zakończył rozmowy z De Laurentiisem - czytamy.

Samardzić to wielki talent. To środkowy pomocnik, który nie dość, że pracuje w defensywie, to i radzi sobie z przodu. Ma świetną lewą nogę i potrafi dryblować. Wystarczy przypomnieć jego bramkę przeciwko Napoli, gdy minął aż siedmiu rywali.