A jednak. Złe wieści ws. reprezentanta Polski. Nie tak miało być

Mateusz Wieteska ma za sobą udany sezon w barwach Clermont Foot, zakończony na ósmym miejscu w lidze francuskiej. Reprezentant Polski szybko zapracował na zagraniczny transfer i przeniósł się za pięć mln euro do Cagliari Calcio, czyli jednego z beniaminków ligi włoskiej. Na początku Wieteska zanotował asystę przy golu Zito Luvumbo w meczu z Bolonią (1:2) i grał regularnie, ale od drugiej połowy października jest tylko rezerwowym. Trener Claudio Ranieri woli stawiać na duet Alberto Dossena - Edoardo Goldaniga. Co dalej z karierą Wieteski?

Reprezentant Polski zmieni klub? Cagliari nie będzie mu blokować odejścia

Portal tuttocagliari.net informuje, że przygoda Wieteski z klubem z Sardynii może się zakończyć już po połowie sezonu. Wspomniane źródło przekonuje, że w przypadku satysfakcjonującej propozycji Cagliari nie będzie robić problemów Polakowi z odejściem. Tutaj jednak na przeszkodzie mogą stanąć przepisy, bo Wieteska zagrał w tym sezonie już dla dwóch klubów. Przed transferem do Włoch defensor wystąpił w dwóch spotkaniach Clermont Foot w lidze francuskiej.

To zatem sprawia, że w grę mógłby wchodzić powrót do wspomnianego Clermont bądź transfer do klubu grającego w lidze, który jeszcze nie zaczął sezonu. Jedną z opcji jest Major League Soccer, gdzie gra w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się 21 lutego. Wcześniej dziennik "Corriere dello Sport" podawał, że Cagliari będzie chciało rozstać się w styczniu albo z Wieteską, albo z Pantelisem Hatzidiakosem. Grek trafił do klubu latem zeszłego roku za dwa mln euro z AZ Alkmaar i zagrał łącznie w dziesięciu meczach.

Na tym etapie sezonu Cagliari znajduje się w strefie spadkowej, gdzie zajmuje 18. miejsce z 14 punktami. Do tej pory zespół prowadzony przez Claudio Ranieriego wygrał zaledwie trzy z osiemnastu ligowych meczów, co daje mu niewielką przewagę nad Empoli oraz Salernitaną. Warto dodać, że kontrakt Wieteski z Cagliari wygasa z końcem czerwca 2027 roku.

Cagliari jest siódmym klubem w karierze Wieteski. Wcześniej defensor grał w Pogoni Grodzisk Mazowiecki, Legii Warszawa, Dolcanie Ząbki, Chrobrym Głogów, Górniku Zabrze oraz wspomnianym Clermont Foot. Wieteska zagrał w sześciu meczach tego sezonu dla Cagliari i spędził na boisku ponad 520 minut.