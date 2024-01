Media: Jest decyzja Zielińskiego! Wybrał klub

Piotr Zieliński latem był bliski odejścia z Napoli. Polak miał trafić do Arabii Saudyjskiej, ale ostatecznie pozostał w klubie. Jego kontrakt wygasa wraz z zakończeniem sezonu i nadal nie został przedłużony. W związku z tym prawdopodobnie latem opuści zespół mistrza Włoch.

Zieliński zbliża się do Interu Mediolan. Dziennikarz potwierdza

Najwięcej mówi się o przenosinach Zielińskiego do Interu Mediolan. Włoskie media donosiły ostatnio, że pomocnik miałby podpisać z nowym pracodawcą kontrakt do 2027 roku, na mocy którego zarabiałby 4,5 miliona euro rocznie. Teraz na temat przyszłości zawodnika wypowiedział się Raffaele Auriemma ze SportMediaset.

- W Napoli panuje kompletne zamieszanie. Jeśli Elmas by pozostał (niedawno trafił do RB Lipsk - przyp. red.), to Zieliński by nie grał, ponieważ Polak jest już w Interze. Sytuacja Napoli jest zbyt złożona, aby poradzili sobie z nią De Laurentiis i Chiavelli (współpracownik prezesa Napoli - przyp. red.), którzy robią wszystko, co mogą. De Laurentiis powinien zatrudnić nowego, świetnego menedżera - powiedział w programie na kanale Italia 1.

Doniesienia te potwierdził również Marco Giordano. "Piotr wybrał Inter. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, to zwiąże się z tym klubem. Juventus próbował go ściągnąć, ale zakończyło się to niepowodzeniem. Podobnie jak próby Napoli w celu przedłużenia kontraktu. Zieliński, który 27 grudnia przyjął obywatelstwo włoskie, brał pod uwagę jedynie oferty z Serie A" - napisał na Twitterze.

W bieżącym sezonie Piotr Zieliński rozegrał 23 mecze, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst. Jego drużyna w ostatnim czasie bardzo rozczarowuje. W czterech ostatnich meczach ligowych zdobyła tylko jeden punkt i po 18 kolejkach zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów. Kolejne spotkanie rozegra w niedzielę o godzinie 15:00. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Torino.