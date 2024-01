Media: Chcą gwiazdę Legii. Padła konkretna kwota. "Wisienka na torcie"

Od blisko czterech lat Bartosz Slisz jest zawodnikiem Legii Warszawa, do której trafił za 1,5 mln euro z Zagłębia Lubin. W tym czasie pomocnik zagrał ponad 160 meczów we wszystkich rozgrywkach, wygrał dwa mistrzostwa Polski czy jeden krajowy puchar, zagrał w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, a dodatkowo ma za sobą już sześć występów w reprezentacji Polski, w tym cztery już za kadencji Michała Probierza.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha. Sensacyjna decyzja

"W Legii długo był boiskowym 'odkurzaczem', którego krytykowano i obawiano się, że zainwestowane w niego półtora mln euro nigdy się nie zwróci. Ale Bartosz Slisz odżył dzięki Koście Runjaiciowi" - pisze Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl. Wygląda na to, że przed Sliszem już ostatnie dni lub tygodnie w roli zawodnika Legii.

- Wiosna w pucharach ze Sliszem na pokładzie? Zobaczymy. Może troszkę się podziać w tym zimowym okienku transferowym - mówił pomocnik Legii po wygranym 2:0 meczu z AZ na koniec grupy LKE. - Jestem gotów, by zrobić kolejny krok. Dużo osiągnąłem w Legii i nie wiem, czy mogę powiedzieć, że za chwilę dojdę tu do sufitu. Tak czy inaczej, wiem, że zmiana otoczenia pomoże mi w rozwoju - dodawał Slisz w wywiadzie dla Foot Trucka.

Gwiazda Legii trafi do Włoch? To główny cel transferowy. "Wisienka na torcie"

W ostatnich dniach portal meczyki.pl informował, że Sliszem interesuje się włoskie Lecce, a przy transferze w grę mogłaby wchodzić kwota w wysokości dwóch mln euro. Potem te wieści uzupełnił znany Gianluca Di Marzio, który podkreślił, że oficjalna oferta jeszcze nie trafiła do Legii, ale Lecce mogłoby zaproponować 2,5 mln euro plus procent od przyszłej odsprzedaży. "Slisz to ciekawa, perspektywiczna sylwetka, już reprezentant Polski i to z doświadczeniem w europejskich pucharach" - dodawał portal pianetalecce.it.

Portal tuttomercatoweb.com poinformował, że Lecce chce dokonać trzech transferów w trakcie zimowego okna. "W przypadku wzmocnień do środka pola klub szuka wisienki na torcie, a mianowicie zawodnika, który może sprawić, że zespół wykona skok jakościowy" - czytamy w artykule. I tu pierwszą opcją na liście jest właśnie Slisz, a Legia miałaby zaakceptować ofertę w wysokości 2,5 mln euro. "Slisz to pomocnik uzdolniony w obu fazach, zwłaszcza defensywnej. Teraz jest rynkową okazję. Lecce analizuje, a w międzyczasie nadal się rozgląda" - dodaje tuttomercatoweb.com.

Lecce nie jest jedynym zespołem, który interesuje się Sliszem. Chętnie w swoich szeregach widziałaby go Atlanta United, czyli klub z Major League Soccer. Wcześniej tureckie media wspominały o zainteresowaniu Trabzonsporu, a wśród rozważanych kierunków wymieniano też La Ligę czy Bundesligę.

Lecce zajmuje obecnie 13. miejsce z 20 punktami po 18 meczach, a przewaga nad strefą spadkową wynosi sześć punktów.