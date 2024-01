Włosi pod wrażeniem Szczęsnego. "Nie przebierał w słowach"

Juventus udanie zakończył poprzedni rok. Zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego wygrał 1:0 z Romą po golu Adriena Rabiota. Dodatkowo strata Juventusu do prowadzącego Interu Mediolan stopniała do dwóch punktów po tym, jak Inter zremisował 1:1 z Genoą, a więc jednym z beniaminków ligi włoskiej. To był jednocześnie dziewiąty mecz Wojciecha Szczęsnego w tym sezonie z czystym kontem. "Widz, który nie musiał płacić za bilet" - pisały włoskie media o polskim bramkarzu, który nie był głównym aktorem tego widowiska.

"Nie przebierał w słowach". Włosi podsumowali Wojciecha Szczęsnego po hicie

Włoscy dziennikarze zwrócili uwagę po meczu z Romą na wypowiedzi Szczęsnego, w których jasno pada deklaracja, jaki jest główny cel Juventusu na ten sezon. "Szczęsny celuje w scudetto. Po sukcesie nad Romą bramkarz nie przebierał w słowach. Dał jasno do zrozumienia, że chce wygrać tytuł. Bez obaw, że zostanie wyprowadzony z równowagi, a to jest w realnym zasięgu jego drużyny" - czytamy w artykule "La Gazzetty dello Sport". A co dokładnie przekazał Szczęsny włoskim dziennikarzom?

- Nie spodziewałem się takiego wyniku zeszłego lata, ale jesteśmy tutaj i nie możemy się dłużej ukrywać. Chcemy wygrać tytuł. Zaliczyliśmy dobrą pierwszą rundę. Jest świetnie, ale nie powinniśmy być w pełni zadowoleni. Naszym celem było wejście do Ligi Mistrzów, teraz jesteśmy drudzy za Interem i marzymy o scudetto. Nie możemy uciekać od obowiązków związanych z byciem zawodnikami Juventusu, walczymy o najwyższe cele. Jest wiele do poprawy. Nie oczekuję 80 proc. posiadania piłki i tiki-taki. Mamy zawodników, którzy mogą strzelić 20-30 goli w sezonie - tłumaczy Szczęsny.

- W mojej karierze nigdy nie miałem okazji przygotowywać się do meczu przez cały tydzień. Jest inaczej, ale pod względem intensywności pracy daje nam to ogromne korzyści, czujemy się dobrze fizycznie i mamy czas, aby przygotować się taktycznie do ligowych spotkań. To wielka zaleta w tym roku, ale mamy nadzieję, że to ostatni sezon, w którym gramy raz w tygodniu - dodawał Polak, cytowany przez telewizję DAZN.

Po 18 meczach liderem ligi włoskiej jest Inter z 45 punktami, natomiast Juventus ma tylko o dwa punkty mniej. Zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego zagra w pierwszym meczu w 2024 roku z Salernitaną w 1/8 finału Pucharu Włoch (04.01).