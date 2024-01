Potwierdzają się plotki. Oto co Juventus chce zrobić ze Szczęsnym

Wojciech Szczęsny od lat jest pewnym punktem Juventusu. Mimo to jego przyszłość w tym klubie stała pod znakiem zapytania, w mediach co jakiś czas pojawiają się spekulacje na temat możliwego odejścia Polaka. Najnowsze doniesienia jasno pokazują, jakie są perspektywy na dalszą współpracę.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha. Sensacyjna decyzja

Wojciech Szczęsny zostanie w Juventusie na dłużej? Rozmowy trwają

Włoski dziennikarz Nicolo Schira przekazał, że turyńczycy chcieliby zatrzymać Szczęsnego na dłużej. W związku z tym chcą przedłużyć jego kontrakt, wygasający z końcem czerwca 2025 r. Choć stawiają przy tym warunek. "Trwają rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu Wojciecha Szczęsnego z Juventusem do 2026 r. Nowa umowa zakłada obniżkę wynagrodzenia" - czytamy.

Podejście klubu nie musi aż tak dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę, że obecna umowa gwarantuje bramkarzowi zarobki rzędu 6,5 mln euro, jedne z najwyższych w całej Serie A. Jednak w czerwcu 2025 r. będzie miał on 35 lat i niewykluczone, że jego pozycja nie będzie aż tak mocna. Być może w Turynie zechcą postawić na młodszego golkipera, dla którego Polak będzie swego rodzaju mentorem - wie, jak to jest, gdyż sam był przez pewien czas zmiennikiem legendarnego Gianluigiego Buffona.

Wojciech Szczęsny zadomowił się we Włoszech

Gdyby Polak podpisał z Juventusem nową, roczną umowę, a potem ją wypełnił, byłby to dla niego dziewiąty sezon w tym zespole. Trafił tam w 2017 r., jego transfer z Arsenalu kosztował 18 mln euro. Na włoskich boiskach występuje nieco dłużej, w latach 2015-2017 był na wypożyczeniu z angielskiego klubu do Romy.

Wojciech Szczęsny to również podstawowy bramkarz reprezentacji Polski. Nie zmieniło się to za kadencji Michała Probierza, który widzi go najwyżej w swojej hierarchii. Do tej pory 33-latek rozegrał w drużynie narodowej 79 spotkań. 33 z nich zakończył z czystym kontem, w pozostałych łącznie przepuścił 76 goli.