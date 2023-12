Nowe informacje ws. Zielińskiego. Znany dziennikarz ujawnia, co się wydarzy

W letnim oknie transferowym Piotr Zieliński był bliski odejścia do Arabii Saudyjskiej, ale został w Napoli. Wtedy to włoskie media informowały, że lada dzień przedłuży kontrakt z mistrzami Włoch i pozostanie w Neapolu na kolejne lata. Obecnie sytuacja wygląda zgoła inaczej i wszystko wskazuje na to, że pomocnik jest bliżej odejścia z obecnego klubu. Ostatnio rozmawiał jednak z jego władzami w sprawie nowej umowy.

Nowe informacje w sprawie przyszłości Piotra Zielińskiego. Jeden klub już gotowy

Włoski dziennikarz Nicolo Schira przekazał kolejne wieści w sprawie przyszłości Zielińskiego. Ekspert od rynku transferowego poinformował, że pomocnik i jego obecny klub nadal nie mogą dogadać się w sprawie przedłużenia współpracy.

"Na razie nie ma porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu Piotra Zielińskiego z Napoli" - przekazał na platformie X. Nie oznacza to jednak, że 1 lipca 2024 roku pomocnik zostanie bez klubu. Nadal pozostaje obiektem zainteresowań innych silnych zespołów.

"Jeśli nie osiągną porozumienia, to Inter jest gotowy podpisać kontrakt z polskim pomocnikiem jako wolnym agentem od 1 lipca 2024 roku" - czytamy. Ekipa z Mediolanu miała zwrócić się do 29-latka z konkretną propozycją. "Zaproponowano mu kontrakt do lipca 2027 rok z opcją przedłużenia o kolejny rok" - dodał Schira. Zieliński miałby zarabiać 4,5 miliona euro za rok gry.

Wcześniej media informowały, że kontrakt z polskim pomocnikiem mogą podpisać również angielski Liverpool i włoski Juventus. To jednak właśnie Inter Mediolan jest liderem wyścigu po polskiego pomocnika, chociaż niedawno przedłużył umowę z Henrikhiem Mkhitaryanem.

Piotr Zieliński będzie mógł podpisać kontrakt z nowym klubem już 1 stycznia i dołączyć do niego po wygaśnięciu umowy w Neapolu. Na razie będzie grał w klubie z Kampanii, z którym 7 stycznia o 15:00 zmierzy się z Torino.